Компания Ферми в сфере искусственного интеллекта и атомной энергетики выбрала нового руководителя

·43·Технологии
Компания Ферми в сфере искусственного интеллекта и атомной энергетики выбрала нового руководителя

Компания Ферми, специализирующаяся на поставках ядерной энергии для искусственного интеллекта, объявила о назначении нового генерального директора. Этот пост занял Ли Макинтайр (Ли МкИнтире), бывший руководитель стартапа в сфере ядерной энергетики ТерраПовер, основанного Биллом Гейтсом. Об этом сообщает иксбт.ком. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Назначение нового руководителя состоялось спустя более трёх месяцев после отстранения одного из основателей компании Тоби Нойгебауэра (Тобй Неугебауер). Тогда Ферми назвала масштабные изменения в руководстве и новый корпоративный штаб в Далласе частью стратегии «Ферми 2.0».

По имеющимся данным, до этого Ли Макинтайр был независимым членом совета директоров Ферми. За свою карьеру он также занимал должности генерального директора в Ч2М Хилл и ТерраПовер и обладает богатым опытом управления крупными инфраструктурными проектами.

Новый этап в проектах Ферми

Ферми Америка, основанная бывшим министром энергетики США Риком Перри (Рик Перрй), строит в городе Амарилло, штат Техас, масштабный кампус искусственного интеллекта Проджект Матадор. Проект предусматривает использование специальных ядерных реакторов для бесперебойного снабжения крупных центров обработки данных электроэнергией в будущем.

По словам председателя правления компании Мариуса Хааса, следующий этап развития Ферми будет полностью сосредоточен на строительстве и поставках энергии. Ли Макинтайр — специалист с 40-летним опытом реализации именно таких крупных и сложных проектов в срок, в рамках утверждённого бюджета и с полным соблюдением требований безопасности.

Рост стоимости акций

Изменения в руководстве и последние деловые решения были положительно восприняты инвесторами. В частности, в понедельник стало известно, что Ферми подписала с ТенсорВаве первый обязательный контракт на обслуживание кампуса Проджект Матадор.

На фоне этих новостей стоимость акций компании с понедельника выросла почти на 23%. По мнению наблюдателей, приход опытного руководства и заключение первых реальных контрактов на энергоснабжение могут ознаменовать начало периода стабильного роста для молодой технологической компании.

FermiЛи МакинтайрИскусственный ИнтеллектЯдерная ЭнергетикаTensorWave
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Google Pixel 11 представлен: флагман с новым 2 нм-чипом и его ценаGoogle Pixel 11 представлен: флагман с новым 2 нм-чипом и его ценаСегодня, 04:51Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космосаРоскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космосаСегодня, 03:53Новые водяные знаки Anthropic вызвали возмущение пользователейНовые водяные знаки Anthropic вызвали возмущение пользователейСегодня, 03:26Google Pixel 11 Pro и 11 Pro КсЛ представлены: что известно о новых флагманахGoogle Pixel 11 Pro и 11 Pro КсЛ представлены: что известно о новых флагманахСегодня, 02:58Орбитальная механика: Northrop Grumman продлевает срок службы спутниковОрбитальная механика: Northrop Grumman продлевает срок службы спутниковСегодня, 01:57Twitch использует контент стримеров для обучения искусственного интеллектаTwitch использует контент стримеров для обучения искусственного интеллектаСегодня, 01:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей