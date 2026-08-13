Компания Ферми в сфере искусственного интеллекта и атомной энергетики выбрала нового руководителя

Компания Ферми, специализирующаяся на поставках ядерной энергии для искусственного интеллекта, объявила о назначении нового генерального директора. Этот пост занял Ли Макинтайр (Ли МкИнтире), бывший руководитель стартапа в сфере ядерной энергетики ТерраПовер, основанного Биллом Гейтсом. Об этом сообщает иксбт.ком. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Назначение нового руководителя состоялось спустя более трёх месяцев после отстранения одного из основателей компании Тоби Нойгебауэра (Тобй Неугебауер). Тогда Ферми назвала масштабные изменения в руководстве и новый корпоративный штаб в Далласе частью стратегии «Ферми 2.0».

По имеющимся данным, до этого Ли Макинтайр был независимым членом совета директоров Ферми. За свою карьеру он также занимал должности генерального директора в Ч2М Хилл и ТерраПовер и обладает богатым опытом управления крупными инфраструктурными проектами.

Новый этап в проектах Ферми

Ферми Америка, основанная бывшим министром энергетики США Риком Перри (Рик Перрй), строит в городе Амарилло, штат Техас, масштабный кампус искусственного интеллекта Проджект Матадор. Проект предусматривает использование специальных ядерных реакторов для бесперебойного снабжения крупных центров обработки данных электроэнергией в будущем.

По словам председателя правления компании Мариуса Хааса, следующий этап развития Ферми будет полностью сосредоточен на строительстве и поставках энергии. Ли Макинтайр — специалист с 40-летним опытом реализации именно таких крупных и сложных проектов в срок, в рамках утверждённого бюджета и с полным соблюдением требований безопасности.

Рост стоимости акций

Изменения в руководстве и последние деловые решения были положительно восприняты инвесторами. В частности, в понедельник стало известно, что Ферми подписала с ТенсорВаве первый обязательный контракт на обслуживание кампуса Проджект Матадор.

На фоне этих новостей стоимость акций компании с понедельника выросла почти на 23%. По мнению наблюдателей, приход опытного руководства и заключение первых реальных контрактов на энергоснабжение могут ознаменовать начало периода стабильного роста для молодой технологической компании.