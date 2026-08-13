Кристиан Ромеро, капитан «Тоттенхэма», переходит в «Атлетико Мадрид»

·26·Спорт
Кристиан Ромеро, капитан «Тоттенхэма», переходит в «Атлетико Мадрид»

Лондонский «Тоттенхэм» достиг предварительной договорённости с «Атлетико Мадрид» о продаже своего капитана и центрального защитника Кристиана Ромеро. Как сообщает Sky Sports, сумма трансфера составит 34,2 миллиона фунтов стерлингов, а также предусмотрены бонусы, зависящие от результатов. Эта сделка знаменует важные изменения для команды из Северного Лондона, которая готовится расстаться с одним из своих лидеров. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Согласно условиям трансфера, «Тоттенхэм» также обеспечил себе право получить 15% от суммы будущей продажи футболиста в другой клуб. Испанский гранд давно проявлял интерес к аргентинскому защитнику. В ходе трансферного окна становилось всё очевиднее, что английский клуб не будет против отпустить своего капитана при поступлении достойного предложения.

Детали трансфера и конкуренция

По информации Goal.com, Кристиан Ромеро предпочёл продолжить карьеру именно в «Атлетико Мадрид», несмотря на серьёзные предложения от других топ-клубов Европы. В частности, подписать футболиста стремились итальянский «Интер» и принципиальный соперник «Тоттенхэма» — «Арсенал». Однако Диего Симеоне наконец сумел привлечь в свою команду игрока, которого давно хотел видеть в составе.

Напомним, Кристиан Ромеро первоначально присоединился к «Тоттенхэму» летом 2021 года на правах аренды из «Аталанты», а год спустя лондонский клуб выкупил его трансфер. Несмотря на то что действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года, он решил открыть новую страницу в своей карьере.

Достижения и трудности в составе лондонцев

За пять сезонов в составе «Тоттенхэма» аргентинец провёл в общей сложности 124 матча и забил 12 голов. Его период в лондонском клубе запомнится тем, что он внёс большой вклад в завоевание командой трофея Лиги Европы в сезоне-2024/25.

В то же время карьера Ромеро в Премьер-лиге была отмечена не только высоким техническим мастерством и своеобразной жёсткой манерой игры, но и дисциплинарными проблемами. Несмотря на красную карточку в чемпионате в прошлом сезоне, 28-летний защитник принял участие в 32 матчах, которые считались основными, и записал на свой счёт 6 голов и 4 результативные передачи. Его бескомпромиссный и агрессивный стиль завоевал любовь многих болельщиков, однако не секрет, что в некоторых ситуациях он создавал команде трудности.

Кристиан РомероАтлетико МадридТоттенхэмТрансферПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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