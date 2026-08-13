Яндекс планирует производить 1,5 тысячи роботов-доставщиков в месяц

·26·Авто
Яндекс планирует производить 1,5 тысячи роботов-доставщиков в месяц

Компания Яндекс намерена наладить выпуск 1,5 тысячи роверов-доставщиков в месяц на собственном заводе робототехники. Об этом в интервью радиостанции РБК сообщил руководитель направления роботизированной доставки Яндекса Марат Мавлютов, передает иксбт.ком. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

Предприятие, начавшее работу в прошлом году, сейчас способно выпускать до 30 роверов в день. По словам Мавлютова, в дальнейшем 1,5 тысячи роботов ежемесячно будут направляться в крупные российские города-миллионники, где помогут расширить автоматизированные курьерские службы.

Технические обновления и зимние испытания

Инженеры Яндекса постоянно работают над различными техническими решениями, которые позволят роботам свободно передвигаться в сложных погодных условиях, в том числе по сугробам и во время продолжительных снегопадов. По словам Мавлютова, специалисты изначально рассматривали установку больших колес и гусеничных систем, однако выяснилось, что такие нововведения обойдутся дорого и значительно увеличат энергопотребление.

Тем не менее инженеры компании планируют в этом зимнем сезоне внедрить новое техническое решение, которое позволит роботам легче преодолевать сугробы. Это поможет сохранять качество сервиса в холодные месяцы и не снижать скорость доставки.

Виды услуг и планы на будущее

Кроме того, Яндекс рассматривает возможность разделить способы доставки на классы по аналогии с сервисом такси. При доставке экономкласса заказчику придется выйти к подъезду, чтобы встретить ровер, тогда как за курьерскую услугу с доставкой товаров непосредственно до двери придется заплатить немного больше.

Напомним, Яндекс начал разрабатывать первых роботов-доставщиков в 2019 году, и к настоящему времени было создано три поколения роверов. Компания намерена выпустить роботов четвертого поколения до конца 2027 года. Сегодня технология работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, а до конца лета к этому списку, как ожидается, добавятся Тюмень и Воронеж.

ЯндексРоботы-ДоставщикиТехнологииАвтомобилестроениеРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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