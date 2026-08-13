Twitch использует контент стримеров для обучения искусственного интеллекта

Популярная платформа для стриминга Twitch объявила, что видеозаписи её авторов автоматически используются материнской компанией Amazon для обучения моделей искусственного интеллекта. Это решение вызвало резкое недовольство сообщества платформы, поскольку стримеры были подключены к этому процессу не по собственному желанию, а по умолчанию, и для отказа от участия им необходимо вручную изменить специальную настройку. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

По данным иксбт.ком, стримеры Twitch, располагающие тысячами часов аудио- и видеозаписей, обеспокоены тем, что их голоса и внешность могут использоваться для создания моделей искусственного интеллекта без их согласия. Пользователи платформы выразили протест против этой новости и резко раскритиковали тот факт, что система не работает по принципу автоматического получения согласия (опт-ин).

Возмущение стримеров и ответ руководства

Во время прямого эфира на официальном канале Twitch руководитель отдела по работе с сообществом Мэри Киш и главный директор по продукту Майк Минтон были вынуждены отвечать на вопросы почти трёх тысяч разгневанных пользователей. На вопрос в чате «Почему это не сделали добровольным?» Майк Минтон откровенно ответил: «Если бы это было добровольным, никто бы не согласился. Если честно, в этом и заключается проблема».

Представители компании первоначально представили это изменение как настройку, позволяющую отказаться от обучения моделей искусственного интеллекта Amazon. Однако такой подход вызвал среди стримеров ещё больше недопонимания. Когда один из пользователей спросил, использовались ли его видео для обучения искусственного интеллекта, Минтон признал, что не знает точно, что именно сделала Amazon и какие данные были использованы.

Более широкая тенденция и способ изменить настройки

При этом Мэри Киш подчеркнула, что Twitch не единственная компания, практикующая такой подход, и напомнила, что другие крупные технологические гиганты, например Meta, также используют общедоступный контент со своих платформ для обучения искусственного интеллекта. По её словам, если аккаунты пользователя в Facebook и Instagram открыты, их данные также могут использоваться для создания моделей искусственного интеллекта.

Руководство Twitch утверждает, что сама эта настройка является реакцией на мнение сообщества и предоставляет пользователям право выбора. Если стримеры не хотят, чтобы их контент использовался для обучения искусственного интеллекта Amazon, им необходимо выполнить следующие действия: