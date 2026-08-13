Minisforum представила новый мини-ПК с процессором Intel Core i9

Компания Minisforum пополнила свою линейку компактных компьютеров новым высокопроизводительным устройством. По данным иксбт.ком, эта новая версия серии М1 оснащена современным мобильным процессором и расширенными возможностями подключения. Мини-компьютер предназначен для специалистов и энтузиастов, ценящих высокую мощность в компактном корпусе, а также привлекает внимание своей ценовой политикой. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главной особенностью устройства стал его «мозг» — процессор Intel Core i9-13900ХКс. По сравнению с Core i9-12950ХКс, использовавшимся в предыдущей модели М1-1295, этот чип отличается энергоэффективной архитектурой ядер и повышенными тактовыми частотами. Благодаря этому устройство обеспечивает стабильную и быструю работу с ресурсоёмкими приложениями.

Технические возможности и конфигурации памяти

Производитель предлагает несколько конфигураций памяти, чтобы пользователи могли выбрать подходящий вариант с учётом своих потребностей и бюджета. В частности, цена базовой версии без оперативной памяти и накопителя начинается от 400 долларов США. Это позволяет самостоятельно выбрать и установить необходимые компоненты.

Для тех, кто предпочитает готовые решения, версия с 16 GB оперативной памяти и SSD容量ом 500 GB стоит 600 долларов. Самая продвинутая модификация в полной комплектации оснащена 32 GB оперативной памяти и быстрой памятью объёмом 1 TB, а её цена составляет 797 долларов.

Внутренняя конструкция и беспроводные сети

Внутри корпуса мини-ПК предусмотрены два слота для оперативной памяти ДДР4 СО-ДИММ и два разъёма для подключения SSD M.2 2280 с интерфейсом PCIe Ген4 ×4. Это позволяет в дальнейшем значительно расширить объём памяти устройства. В плане беспроводных подключений компьютер также полностью соответствует современным требованиям: он оснащён технологиями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Набор интерфейсов и портов также очень широк, что упрощает подключение различных периферийных устройств. В частности, предусмотрены порт РДж45 со скоростью 2,5 Гбит/с для подключения к сети, полноразмерный USB-C со скоростью до 10 Гбит/с и несколько портов УСБ-А.

Для подключения мониторов предусмотрены выходы ДисплайПорт 1.4 и HDMI 2.1 ТМДС, обеспечивающие передачу изображения высокого разрешения. Кроме того, корпус оснащён тремя аудиоразъёмами 3,5 миллиметра, что делает устройство ещё удобнее для использования с различными акустическими системами.