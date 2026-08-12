Душан Влахович неожиданно перешёл в Бешикташ

·30·Спорт
Душан Влахович неожиданно перешёл в Бешикташ

Европейское футбольное сообщество потряс неожиданный трансфер: сербский нападающий Душан Влахович после ухода из туринского «Ювентуса» в статусе свободного агента достиг соглашения с турецким «Бешикташем». Как сообщает Goal.com, этот переход стал одним из самых громких событий летнего трансферного окна и наглядно продемонстрировал серьёзные намерения стамбульского клуба вернуть лидерство во внутреннем чемпионате. Об этом Goal.com сообщает .

По имеющимся данным, после истечения срока контракта 26-летнего нападающего с «Ювентусом» он официально стал свободным агентом. Во вторник стамбульский клуб подтвердил, что ведёт официальные переговоры с футболистом. Переход Влаховича в Турцию ещё раз подтверждает, насколько вырос уровень Суперлиги и что этот чемпионат стал привлекательным направлением даже для ведущих европейских футболистов.

Поток европейских звёзд и амбиции «Бешикташа»

Трансфер Душана Влаховича состоялся на фоне массового перехода звёздных футболистов в турецкую Суперлигу в последнее время. Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку и Мейсон Гринвуд присоединились к «Фенербахче», а Мохаммед Салах перешёл в «Трабзонспор». Теперь и «Бешикташ» подписал нападающего, которого когда-то оценивали почти в девятизначную сумму.

Напомним, на раннем этапе карьеры сербским футболистом активно интересовались клубы английской Премьер-лиги, в том числе «Арсенал». Однако тогда он выбрал Турин. Нынешний переход даёт футболисту возможность восстановить свою лучшую спортивную форму и стать главной атакующей силой команды в матчах Лиги Европы.

Травмы и результаты туринского периода

Хотя карьера Влаховича в «Ювентусе» началась продуктивно, последний период оказался непростым. За четыре с половиной сезона в составе «бьянконери» нападающий забил 68 голов. Однако прошедший сезон стал для него тяжёлым из-за проблем со здоровьем.

Пропустив более трёх месяцев — с декабря по март — из-за рецидивирующей травмы приводящей мышцы, футболист провёл всего 23 матча во всех турнирах. Несмотря на это, в сезоне, когда «Ювентус» занял шестое место в Серии А, Влахович забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Руководство «Бешикташа» надеется, что новая обстановка и медицинский подход помогут нападающему восстановить прежнюю высокую спортивную форму.

Душан ВлаховичБешикташЮвентусТурецкая СуперлигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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