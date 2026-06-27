Каннаваро рассказал о планах перед матчем Узбекистана и Конго

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и капитан команды Элдор Шомуродов приняли участие в пресс-конференции перед решающим матчем группового этапа чемпионата мира против Конго.

Каннаваро отметил, что соперник хорошо подготовлен физически. В то же время он заявил, что сборная Узбекистана готова бороться за результат и выйдет на поле с целью одержать победу.

Главный тренер подчеркнул, что участие в чемпионате мира является огромной школой опыта для футболистов. По его мнению, игроки должны действовать спокойно, без лишнего давления и с уверенностью в своих силах.

Каннаваро также прокомментировал замену вратаря во втором матче. Он пояснил, что это решение связано с желанием тренерского штаба дать возможность проявить себя всем футболистам.

Тренер связал выход Узбекистана на чемпионат мира с поэтапным развитием детских футбольных академий в стране.

Элдор Шомуродов, в свою очередь, отметил, что после первого забитого гола на турнире главной целью теперь является первая победа. Капитан добавил, что стремление к атаке не означает забвения об обороне.

«Попытки забить гол не означают, что можно забыть о защите. Дисциплинированная игра очень важна», — сказал Элдор Шомуродов.