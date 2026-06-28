Узбекистан упустил шанс в последнем туре против ДР Конго

Сборная Узбекистана в третьем туре группы «К» отборочного цикла чемпионата мира 2026 года уступила Демократической Республике Конго со счетом 1:3. Единственный гол в матче, прошедшем на стадионе в Атланте, забил Элдор Шомуродов.

Шомуродов открыл счет на 10-й минуте, выведя нашу сборную вперед. Однако во втором тайме ДР Конго переломила ход игры. Йоан Висса сравнял счет на 68-й минуте, а на 76-й Ибрагим Мбате вывел его команду вперед. На 91-й минуте Висса забил свой второй мяч, установив окончательный счет.

По статистике матча преимущество осталось за ДР Конго. Африканская команда нанесла 19 ударов по воротам соперника, четыре из которых были точными. Узбекистан нанес три удара, один из которых пришелся в створ.

Владение мячом составило 58% у ДР Конго и 42% у Узбекистана. Футболисты Конго совершили 473 передачи с точностью 86%. Сборная Узбекистана сделала 350 пасов с точностью 76%.

Количество нарушений было выше у Узбекистана: наша сборная совершила 15 фолов, тогда как ДР Конго — 6. Игроки Конго получили три желтые карточки, Узбекистан — две. Красных карточек в матче не было.

По количеству угловых Узбекистан опередил соперника со счетом 4:2. Офсайды: у ДР Конго — три, у Узбекистана — один.

По итогам группового этапа Узбекистан, потерпев поражения во всех трех матчах, занял четвертое место с нулем очков. ДР Конго заняла третью строчку с четырьмя очками. Колумбия с семью очками стала первой, а Португалия с пятью очками — второй.