ДР Конго вышла на первое место в борьбе за выход в плей-офф

·86·Спорт
ДР Конго вышла на первое место в борьбе за выход в плей-офф

Сборная Демократической Республики Конго поднялась на первую строчку в рейтинге команд, занявших третье место в групповом этапе чемпионата мира.

ДР Конго в трех матчах одержала одну победу, один раз сыграла вничью и один раз уступила, набрав четыре очка. Команда забила четыре мяча и пропустила три. Разница мячей составляет плюс один.

Швеция, Гана и Эквадор также набрали по четыре очка. Однако по дополнительным показателям ДР Конго находится выше них. У Боснии и Герцеговины, а также Парагвая также по четыре очка.

На данный момент первые шесть позиций рейтинга дают путевку в 1/16 финала плей-офф. Находясь на первом месте, ДР Конго сохраняет шансы на выход в следующий этап.

Сенегал с тремя очками занимает седьмое место, Иран — восьмое, а Южная Корея — девятое. Алжир пока набрал три очка в двух матчах и находится на десятой позиции.

ДР Конго вышла на первое место в борьбе за выход в плей-офф
ДР КонгоШвецияГанаЭквадорСенегалЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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