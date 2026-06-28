Кто встретится на пути Португалии до финала

·76·Спорт
Кто встретится на пути Португалии до финала

Стал известен возможный путь сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала команда выйдет на поле против Хорватии.

Если Португалия пройдет этот этап, то в 1/8 финала она столкнется с Испанией. В четвертьфинале соперником может стать Марокко или Нидерланды.

В случае выхода в полуфинал Португалии, вероятно, придется сразиться с Францией или Германией.

Возможный путь Португалии в плей-офф:

• 1/16 финала: Хорватия
• 1/8 финала: Испания
• Четвертьфинал: Марокко или Нидерланды
• Полуфинал: Франция или Германия

ПортугалияХорватияИспанияМароккоНидерланды
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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