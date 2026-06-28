Кто встретится на пути Португалии до финала
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• 1/16 финала: Хорватия
Стал известен возможный путь сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала команда выйдет на поле против Хорватии.
Если Португалия пройдет этот этап, то в 1/8 финала она столкнется с Испанией. В четвертьфинале соперником может стать Марокко или Нидерланды.
В случае выхода в полуфинал Португалии, вероятно, придется сразиться с Францией или Германией.
Возможный путь Португалии в плей-офф:
• 1/16 финала: Хорватия
• 1/8 финала: Испания
• Четвертьфинал: Марокко или Нидерланды
• Полуфинал: Франция или Германия
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