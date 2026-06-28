ЧМ-2026. Узбекистан опустился на 10 позиций в рейтинге ФИФА

После завершения своего первого в истории участия в чемпионате мира национальная сборная Узбекистана по футболу столкнулась с заметным падением в онлайн-рейтинге ФИФА. После трех поражений в группе «К» наши представители разом на 10 позиций опустились.

Потери и цифры в рейтинге ФИФА

По итогам группового этапа подопечные Фабио Каннаваро в мировом рейтинге с 50-го на 60-е место спустились.

Упустив возможность в каждом из трех матчей, узбекистанские футболисты в общей сложности 49,20 рейтинговых очков потеряли. На данный момент на счету сборной 1409,73 балла имеется.

Анализ результатов на Мундиале

На чемпионате мира национальная сборная Узбекистана в группе «К» боролась с сильными соперниками и зафиксировала следующие результаты:

Колумбия — Узбекистан 3:1

Португалия — Узбекистан 5:0

ДР Конго — Узбекистан 3:1

В итоге наша сборная завершила свой первый в истории мундиаль, не набрав ни одного очка, с разницей мячей 2:11 в счете.

Исторические достижения и незабываемые моменты

Хотя результаты не радуют, ЧМ-2026 отметился для узбекистанского футбола рядом исторических событий:

Первые в Центральной Азии: Сборная Узбекистана вошла в историю как первая команда из Центральной Азии принявшая участие в финальной стадии чемпионата мира.

Первый исторический гол: Действующий между защитой и нападением Аббосбек Файзуллаев забил в ворота Колумбии, став автором первого гола в истории странына чемпионатах мира.

Гол Сардора: Капитан и лидер команды Элдор Шомуродов отметился голом в матче против сборной ДР Конго.

Крупная финансовая награда для УАФ

Несмотря на поражения, сам выход в финальную стадию турнира принес большую финансовую выгоду. Ассоциация футбола Узбекистана (УАФ) за участие в финальной стадии ЧМ-2026 гарантированно получит от ФИФА 12,5 миллионов долларов в качестве финансового вознаграждения. Ожидается, что эти средства послужат развитию узбекистанского футбола и созданию нового фундамента в будущем.

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