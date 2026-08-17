Ливерпуль предложил ПСЖ 135 миллионов евро за Бредли Барколу

·6·Спорт
Ливерпуль предложил ПСЖ 135 миллионов евро за Бредли Барколу

Английский «Ливерпуль» резко активизировал усилия по трансферу нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Бредли Барколы. По данным Фут01, мерсисайдцы отправили обновлённое официальное предложение в размере 135 миллионов евро за французского вингера. Этот финансовый пакет значительно превышает предыдущие предложения на сумму более 100 миллионов евро и показывает, что руководство клуба твёрдо намерено как можно скорее завершить трансфер. Об этом Goal.com сообщает .

Этот резкий поворот в трансферных переговорах произошёл в день матча. Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не включил Бредли Барколу в заявку на встречу с «Лансом» в рамках чемпионата Франции. Хотя специалист отказался публично комментировать будущее футболиста, его полное отсутствие в составе свидетельствует о том, что переговоры между клубами вступили в решающую стадию.

Трансферная стоимость и позиция парижского клуба

Изначально руководство «Пари Сен-Жермен» оценивало футболиста в 150 миллионов евро. Однако президент клуба Нассер Аль-Хелаифи и другие руководители серьёзно рассматривают нынешнее предложение, чтобы не повторить затянувшуюся историю вокруг перехода Килиана Мбаппе. Предложение в размере 135 миллионов евро, которое изначально должны были сразу отклонить, теперь внимательно изучается руководством парижского клуба.

Сообщается, что на столь крупный финансовый шаг «Ливерпуля» также положительно повлияло вхождение руководства Amazon в структуру капитала клуба. Готовность английской команды не жалеть средств на усиление состава свидетельствует о её амбициозных целях на европейской арене. Сам футболист также хочет продолжить карьеру именно в мерсисайдском клубе.

Другие претенденты и дальнейшие планы

По сообщениям прессы, другой английский гранд — «Арсенал» — также проявлял интерес к футболисту. Однако переход на стадион «Эмирейтс» пока не выглядит реалистичным, поскольку между лондонским клубом и ПСЖ не было никаких официальных переговоров. На фоне значительного прогресса в переговорах между «Ливерпулем» и французским вингером шансы других претендентов оцениваются невысоко.

Переход бывшего футболиста «Лиона» Бредли Барколы из Парижа в Англию может стать одной из самых громких сделок текущего трансферного окна. Ожидается, что руководство ПСЖ вскоре примет окончательное решение, поскольку с началом сезона обеим сторонам важно полностью сформировать состав команды.

ЛиверпульБредли БарколяПСЖТрансферыПремьер-Лига Англии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рубен Аморим предупредил Рафаэла ЛеауРубен Аморим предупредил Рафаэла ЛеауСегодня, 13:18Барселона готовится принять Жоау Канселу и РодриБарселона готовится принять Жоау Канселу и РодриСегодня, 12:58Ливерпуль завершил предсезонный матч победойЛиверпуль завершил предсезонный матч победойСегодня, 12:34Мартин Эдегор предупредил соперниковМартин Эдегор предупредил соперниковСегодня, 12:19Блестящий старт: гол Шомуродова — началась сумасшедшая гонка бомбардиров!Блестящий старт: гол Шомуродова — началась сумасшедшая гонка бомбардиров!Сегодня, 12:06Ирландская звезда открыто высказался о победе Ислама Махачева...Ирландская звезда открыто высказался о победе Ислама Махачева...Сегодня, 12:02
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова