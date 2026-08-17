Ливерпуль предложил ПСЖ 135 миллионов евро за Бредли Барколу

Английский «Ливерпуль» резко активизировал усилия по трансферу нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Бредли Барколы. По данным Фут01, мерсисайдцы отправили обновлённое официальное предложение в размере 135 миллионов евро за французского вингера. Этот финансовый пакет значительно превышает предыдущие предложения на сумму более 100 миллионов евро и показывает, что руководство клуба твёрдо намерено как можно скорее завершить трансфер. Об этом Goal.com сообщает .

Этот резкий поворот в трансферных переговорах произошёл в день матча. Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не включил Бредли Барколу в заявку на встречу с «Лансом» в рамках чемпионата Франции. Хотя специалист отказался публично комментировать будущее футболиста, его полное отсутствие в составе свидетельствует о том, что переговоры между клубами вступили в решающую стадию.

Трансферная стоимость и позиция парижского клуба

Изначально руководство «Пари Сен-Жермен» оценивало футболиста в 150 миллионов евро. Однако президент клуба Нассер Аль-Хелаифи и другие руководители серьёзно рассматривают нынешнее предложение, чтобы не повторить затянувшуюся историю вокруг перехода Килиана Мбаппе. Предложение в размере 135 миллионов евро, которое изначально должны были сразу отклонить, теперь внимательно изучается руководством парижского клуба.

Сообщается, что на столь крупный финансовый шаг «Ливерпуля» также положительно повлияло вхождение руководства Amazon в структуру капитала клуба. Готовность английской команды не жалеть средств на усиление состава свидетельствует о её амбициозных целях на европейской арене. Сам футболист также хочет продолжить карьеру именно в мерсисайдском клубе.

Другие претенденты и дальнейшие планы

По сообщениям прессы, другой английский гранд — «Арсенал» — также проявлял интерес к футболисту. Однако переход на стадион «Эмирейтс» пока не выглядит реалистичным, поскольку между лондонским клубом и ПСЖ не было никаких официальных переговоров. На фоне значительного прогресса в переговорах между «Ливерпулем» и французским вингером шансы других претендентов оцениваются невысоко.

Переход бывшего футболиста «Лиона» Бредли Барколы из Парижа в Англию может стать одной из самых громких сделок текущего трансферного окна. Ожидается, что руководство ПСЖ вскоре примет окончательное решение, поскольку с началом сезона обеим сторонам важно полностью сформировать состав команды.