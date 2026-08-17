Рубен Аморим предупредил Рафаэла Леау

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказал твёрдое мнение о будущем нападающего Рафаэла Леау в клубе и его роли в основном составе. По словам специалиста, португальскому футболисту придётся выдержать серьёзную конкуренцию за свою позицию. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, Рафаэл Леау пропустил товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед» из-за травмы. Встреча во Вроцлаве завершилась яркой победой «Милана» со счётом 4:0. Голы Самуэля Чуквуэзе, Альфаджо Сиссе, Гонсалу Рамуша и Рубена Лофтус-Чика продемонстрировали высокую готовность команды в предсезонных матчах.

Трансферные слухи и конкуренция в составе

27-летний футболист не скрывал желания начать новые испытания за рубежом в конце прошлого сезона. В качестве приоритетных направлений рассматривались клубы из Англии или Испании. Однако, несмотря на то что до закрытия трансферного окна осталось всего две недели, конкретных предложений пока не поступало.

По информации ТМВ, Рубен Аморим рассказал о состоянии своего подопечного: «Думаю, это не серьёзная травма, но пока не могу точно сказать, будет ли он готов. Леау — наш игрок. Мы рады видеть его в команде, это ценный футболист. Но ему нужно бороться».

Состояние команды перед стартом Серии А

По мнению тренера, конкуренция внутри команды становится острее, чем когда-либо. В частности, молодой футболист Альфаджо Сиссе своей игрой в последних матчах ставит перед тренерским штабом непростую задачу. Кроме того, Алексис Салемакерс, сменивший позицию, и Кристиан Пулишич, который вскоре вернётся в строй, ещё больше усилят конкуренцию на флангах.

Сейчас Рафаэл Леау ведёт борьбу со временем, чтобы полностью восстановиться к стартовому матчу Серии А против туринской команды. Если нападающий не успеет восстановиться, другие футболисты, проявившие себя в предсезонных встречах, получат возможность выйти на поле с первых минут.