Манчестер Сити, считавшийся самой доминирующей командой английского футбола последнего десятилетия, столкнулся с первыми серьёзными испытаниями, свидетельствующими о завершении его золотой эпохи. По данным иксбт.ком, матч против Арсенала в рамках Суперкубка, завершившийся крупным поражением со счётом 0:3, был не просто товарищеской игрой, а свидетельством появления трещин в фундаменте проекта, который строился более десяти лет. Об этом сообщает Goal.com.

Теперь перед английским футбольным сообществом стоит один решающий вопрос: сможет ли Манчестер Сити избежать судьбы Манчестер Юнайтед после ухода сэра Алекса Фергюсона или одновременная потеря трёх ключевых опор вынудит клуб начать всё с нуля? Ответ на этот вопрос уже не является теоретическим — он находит отражение на поле.

Изменения в руководстве и тренерском штабе

Хотя владельцы клуба сохраняют стабильность, а Ферран Сориано продолжает занимать свой пост, за год Манчестер Сити потерял первую опору, сыгравшую ключевую роль в превращении команды в легендарный коллектив. Свой пост покинул Чики Бегиристайн, один из лучших спортивных директоров современности. В своё время он привёл Эрлинга Холанда за 60 миллионов, а Родри — за 70 миллионов евро, сформировав великолепный состав благодаря грамотным продажам.

Хотя в первые месяцы Бегиристайн помогал своему преемнику Уго Виане, со временем разница стала очевидной. Во время летнего трансферного окна Виана успел потратить более 130 миллионов всего на две сделки. Это свидетельствует о начале нового, более дорогого этапа в трансферной политике клуба.

Новая эпоха и огромные проблемы впереди

Опытный специалист Энцо Мареска, завоёвывавший трофеи с Лестер Сити и Челси, принял руководство Манчестер Сити после Пепа Гвардиолы. Однако уже в своём первом официальном испытании он столкнулся со стеной Арсенала, и команда почувствовала, что для неё начинаются трудные времена.

Согласно имеющейся информации, уход Чики Бегиристайна, последующая отставка Пепа Гвардиолы и возможное прощание с Родри превращают клуб из непобедимой машины в команду, которая пытается найти себя на незнакомой территории. Новому тренеру и руководству предстоит решать огромные проблемы под растущим давлением.