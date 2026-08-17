Манчестер Сити переживает тяжёлые испытания после эпохи Пепа Гвардиолы

·1·Спорт
Манчестер Сити переживает тяжёлые испытания после эпохи Пепа Гвардиолы

Манчестер Сити, считавшийся самой доминирующей командой английского футбола последнего десятилетия, столкнулся с первыми серьёзными испытаниями, свидетельствующими о завершении его золотой эпохи. По данным иксбт.ком, матч против Арсенала в рамках Суперкубка, завершившийся крупным поражением со счётом 0:3, был не просто товарищеской игрой, а свидетельством появления трещин в фундаменте проекта, который строился более десяти лет. Об этом сообщает Goal.com.

Теперь перед английским футбольным сообществом стоит один решающий вопрос: сможет ли Манчестер Сити избежать судьбы Манчестер Юнайтед после ухода сэра Алекса Фергюсона или одновременная потеря трёх ключевых опор вынудит клуб начать всё с нуля? Ответ на этот вопрос уже не является теоретическим — он находит отражение на поле.

Изменения в руководстве и тренерском штабе

Хотя владельцы клуба сохраняют стабильность, а Ферран Сориано продолжает занимать свой пост, за год Манчестер Сити потерял первую опору, сыгравшую ключевую роль в превращении команды в легендарный коллектив. Свой пост покинул Чики Бегиристайн, один из лучших спортивных директоров современности. В своё время он привёл Эрлинга Холанда за 60 миллионов, а Родри — за 70 миллионов евро, сформировав великолепный состав благодаря грамотным продажам.

Хотя в первые месяцы Бегиристайн помогал своему преемнику Уго Виане, со временем разница стала очевидной. Во время летнего трансферного окна Виана успел потратить более 130 миллионов всего на две сделки. Это свидетельствует о начале нового, более дорогого этапа в трансферной политике клуба.

Новая эпоха и огромные проблемы впереди

Опытный специалист Энцо Мареска, завоёвывавший трофеи с Лестер Сити и Челси, принял руководство Манчестер Сити после Пепа Гвардиолы. Однако уже в своём первом официальном испытании он столкнулся со стеной Арсенала, и команда почувствовала, что для неё начинаются трудные времена.

Согласно имеющейся информации, уход Чики Бегиристайна, последующая отставка Пепа Гвардиолы и возможное прощание с Родри превращают клуб из непобедимой машины в команду, которая пытается найти себя на незнакомой территории. Новому тренеру и руководству предстоит решать огромные проблемы под растущим давлением.

Манчестер СитиПеп ГвардиолаПремьер-лигаФутбольные НовостиТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неудачный дебют Энцо Марески и 120-летний антирекордНеудачный дебют Энцо Марески и 120-летний антирекордСегодня, 13:37Ливерпуль предложил ПСЖ 135 миллионов евро за Бредли БарколуЛиверпуль предложил ПСЖ 135 миллионов евро за Бредли БарколуСегодня, 13:20Рубен Аморим предупредил Рафаэла ЛеауРубен Аморим предупредил Рафаэла ЛеауСегодня, 13:18Барселона готовится принять Жоау Канселу и РодриБарселона готовится принять Жоау Канселу и РодриСегодня, 12:58Ливерпуль завершил предсезонный матч победойЛиверпуль завершил предсезонный матч победойСегодня, 12:34Мартин Эдегор предупредил соперниковМартин Эдегор предупредил соперниковСегодня, 12:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова