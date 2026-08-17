9-миллионная яхта затонула

У берегов Сардинии суперъяхта стоимостью более 9 миллионов евро затонула из-за пожара всего через четыре дня после передачи новому владельцу. Об этом сообщило итальянское издание Ил Мессаггеро.

Как сообщается, инцидент произошёл на 30-метровой яхте Ангиола ИИ. Происшествие случилось у побережья Коста-Смеральда, недалеко от Порто-Черво. На борту судна неожиданно начался пожар, и вскоре яхта ушла под воду.

Самое главное, что все 14 человек, находившиеся на борту во время трагедии, были благополучно спасены экстренными службами.

Яхту передали новому владельцу четыре дня назад

Ангиола ИИ была передана новому владельцу всего за четыре дня до инцидента. Планировалось, что сильно повреждённое пожаром судно впоследствии доставят к берегу на буксире.

По данным экстренных служб, после происшествия утечки топлива в море обнаружено не было.

Компания Амер Ячтс, построившая яхту, сообщила, что Ангиола ИИ была спущена на воду в 2020 году. С тех пор она несколько раз меняла владельцев.

Представители компании подчеркнули, что в течение гарантийного периода техническое обслуживание яхты проводилось под их контролем.

«Мы рады, что пассажиры и экипаж судна остались в безопасности. Как и все остальные, мы ждём результатов официального расследования», — заявили в компании.

В настоящее время проводится расследование, призванное установить причину пожара и выяснить, почему яхта затонула за столь короткое время.

Ранее также произошла трагедия, связанная с яхтой

Для справки: в мае яхта затонула у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс. Тогда сильные волны опрокинули не только судно, но и спасательную лодку.

В результате трагедии погибли три человека. Двое из погибших были добровольными спасателями.

В инциденте с Ангиола ИИ на Сардинии все 14 человек остались живы, однако затопление яхты стоимостью в миллионы евро всего через четыре дня после передачи новому владельцу вызвало большой интерес.