«Нафтогаз» раскрыл последствия ракетных и дроновых атак...

Напряжённость в энергетическом секторе Украины усиливается. Группа «Нафтогаз», являющаяся главной нефтегазовой компанией страны, официально сообщила, что за последнюю неделю Россия нанесла по её объектам 13 ударов беспилотниками и ракетами.

Согласно сообщению национальной компании, по некоторым стратегическим активам за одну неделю неоднократно наносились повторные удары, причём основной удар пришёлся на инфраструктуру добычи.

«Оборудование вышло из строя, объёмы добычи сократились»

Пресс-служба «Нафтогаз» отметила следующее относительно степени повреждения инфраструктуры и перебоев в производстве:

«Оборудование и производственные мощности серьёзно повреждены. Работа части объектов временно приостановлена, определённая часть объёмов добычи потеряна».

По официальным данным, с начала текущего года российская армия нанесла по объектам компании в общей сложности 293 удара.

Риск сокращения на 30–60 процентов и реальная статистика

До волны ударов среднесуточный объём добычи газа на Украине составлял около 50 миллионов кубометров. Официальный Киев выразил обеспокоенность тем, что повреждение инфраструктуры может привести к сокращению производства на 30–60 процентов:

Темпы закачки в хранилища: согласно европейской статистике, этим летом объём ежедневной закачки газа в подземные хранилища Украины сохраняется примерно на уровне 40 миллионов кубометров ;

Данные ГИЭ: по состоянию на 16 августа запасы газа в подземных хранилищах страны достигли 14,2 миллиарда кубометров . Это всего на 400 миллионов кубометров меньше базового плана, установленного правительством на предстоящий отопительный сезон;

Минимальный уровень импорта: с апреля Украина практически не импортировала газ — за 4,5 месяца из-за рубежа было поставлено всего 100 миллионов кубометров топлива.

Эксперты объясняют такие показатели расширением добычи за счёт частных компаний или различиями в статистических расчётах.

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