«Нафтогаз» раскрыл последствия ракетных и дроновых атак...

·12·Мир
«Нафтогаз» раскрыл последствия ракетных и дроновых атак...

Напряжённость в энергетическом секторе Украины усиливается. Группа «Нафтогаз», являющаяся главной нефтегазовой компанией страны, официально сообщила, что за последнюю неделю Россия нанесла по её объектам 13 ударов беспилотниками и ракетами.

Согласно сообщению национальной компании, по некоторым стратегическим активам за одну неделю неоднократно наносились повторные удары, причём основной удар пришёлся на инфраструктуру добычи.

«Оборудование вышло из строя, объёмы добычи сократились»

Пресс-служба «Нафтогаз» отметила следующее относительно степени повреждения инфраструктуры и перебоев в производстве:

«Оборудование и производственные мощности серьёзно повреждены. Работа части объектов временно приостановлена, определённая часть объёмов добычи потеряна».

По официальным данным, с начала текущего года российская армия нанесла по объектам компании в общей сложности 293 удара.

Риск сокращения на 30–60 процентов и реальная статистика

До волны ударов среднесуточный объём добычи газа на Украине составлял около 50 миллионов кубометров. Официальный Киев выразил обеспокоенность тем, что повреждение инфраструктуры может привести к сокращению производства на 30–60 процентов:

  • Темпы закачки в хранилища: согласно европейской статистике, этим летом объём ежедневной закачки газа в подземные хранилища Украины сохраняется примерно на уровне 40 миллионов кубометров;

  • Данные ГИЭ: по состоянию на 16 августа запасы газа в подземных хранилищах страны достигли 14,2 миллиарда кубометров. Это всего на 400 миллионов кубометров меньше базового плана, установленного правительством на предстоящий отопительный сезон;

  • Минимальный уровень импорта: с апреля Украина практически не импортировала газ — за 4,5 месяца из-за рубежа было поставлено всего 100 миллионов кубометров топлива.

Эксперты объясняют такие показатели расширением добычи за счёт частных компаний или различиями в статистических расчётах.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

НафтогазУкраинаРоссияКиев
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сильное влияние: какова «скрытая роль» Елены Зеленской во власти Украины?Сильное влияние: какова «скрытая роль» Елены Зеленской во власти Украины?Сегодня, 13:17В Берлине во время пожара на 11-м этаже девушка прыгнула в спасательную корзину (видео)В Берлине во время пожара на 11-м этаже девушка прыгнула в спасательную корзину (видео)Сегодня, 12:48Палестинская пара, задержанная в Израиле в день свадьбы, стала поводом для обсужденийПалестинская пара, задержанная в Израиле в день свадьбы, стала поводом для обсужденийСегодня, 11:16Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больницеМолодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больницеСегодня, 11:02Иран объявил награду за поимку американских военнослужащихИран объявил награду за поимку американских военнослужащихСегодня, 10:08В Венгрии потерпел крушение автобус с паломникамиВ Венгрии потерпел крушение автобус с паломникамиСегодня, 09:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов