Столкновение Неймара и Тьягу Мендеша в матче «Васко да Гама» — «Сантос»

Давнее соперничество и личная неприязнь в мире футбола вновь стали причиной крупного конфликта. Вчера, в воскресенье, на стадионе «Сан-Жануариу» состоялся матч между «Васко да Гама» и «Сантосом», который запомнился бескомпромиссной борьбой на поле и конфликтом между двумя капитанами — Неймаром и Тьягу Мендешем. Хотя встреча завершилась крупной победой «Сантоса» со счётом 3:0, основное внимание было приковано к отношениям футболистов. Об этом сообщает Goal.com.

Отказ от рукопожатия и напряжённая атмосфера на поле

По информации издания теге.глобо, перед началом встречи капитан «Васко да Гама» Тьягу Мендеш отказался пожать руку лидеру соперников Неймару. Это создало почву для ещё более серьёзных конфликтов по ходу игры. В первом тайме грубый фол Мендеша вывел звезду «Сантоса» из себя, и вскоре футболисты оказались лицом к лицу, начав ожесточённо спорить.

Ситуация настолько обострилась, что Неймар упал на газон, заявив, что соперник коснулся его лица. Чтобы конфликт не перерос в драку, другим футболистам пришлось немедленно разнять игроков. В интервью после первого тайма Неймар резко раскритиковал капитана соперников, назвал его «идиотом» и вспомнил старые события из прошлого во Франции.

В интервью Неймар сказал: «Он всегда создаёт проблемы и любит изображать из себя жёсткого человека — так было всегда. Говорю это с уважением, но он идиот. Когда я играл за «Пари Сен-Жермен», он уже травмировал меня, а сегодня сказал, что повторит это снова. Посмотрим, хватит ли ему смелости?»

Ответ Тьягу Мендеша и претензии к судейству

В свою очередь, Тьягу Мендеш также высказался о произошедшем, подчеркнув, что это был обычный футбольный эпизод. Он заявил, что поведение Неймара стало проявлением неуважения к его команде.

«Это обычный эпизод, это футбол, и каждый защищает свою команду. Я лишь попросил немного уважения. Когда Неймар праздновал гол, он показал нашим болельщикам, чтобы они замолчали. Я не говорил ничего лишнего, но он проявил неуважение ко мне», — сказал Мендеш.

Кроме того, капитан «Васко да Гама» пожаловался, что главный арбитр встречи Рафаэл Родриго Кляйн свистел только в одну сторону: «Игра практически превратилась в матч Неймара. Судья ни разу не свистнул в нашу пользу. К сожалению, мы ничего не смогли изменить в этой ситуации и покинули поле с поражением».