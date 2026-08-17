Барселона готовится принять Жоау Канселу и Родри

Испанский клуб «Барселона» завершил один из важнейших этапов трансферного окна и сделал серьёзный шаг на пути к усилению состава. По информации спортивного издания, каталонцы после длительных переговоров успешно завершили трансферы Жоау Канселу и Родри и определили время прибытия футболистов в столицу Каталонии. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство клуба стремится как можно скорее завершить все административные процедуры. Ожидается, что после успешного прохождения медосмотра и подписания официальных контрактов новички присоединятся к тренировкам команды под руководством Ханси Флика. Это важный шаг на пути к достижению целей, поставленных перед командой на сезон.

Жоау Канселу направляется в Каталонию

Португальский защитник Жоау Канселу сообщил на своей странице в социальной сети, что летит в Барселону. Он опубликовал фотографию из салона частного самолёта и подписал её: «Возвращаюсь домой». Футболист присоединяется к каталонскому клубу в качестве свободного агента после расторжения контракта.

Этот трансфер оказался очень выгодным для «Барселоны» и с финансовой точки зрения. Клубу удалось усилить состав высококлассным футболистом с огромным опытом выступлений на международной арене, не выплачивая трансферную сумму.

Прибытие Родри и значение трансфера

Ожидается, что вслед за Канселу вечером в Барселону прибудет и испанская звезда Родри. Его трансфер считается одной из самых громких и крупных сделок текущего трансферного окна. Приход этих двух футболистов должен ещё больше усилить игровую систему, предложенную Ханси Фликом.

Перед подопечными Ханси Флика теперь стоит задача вместе с новыми футболистами добиться высоких результатов в национальном чемпионате и на европейской арене. Болельщики клуба с большим интересом ждут, какие позитивные изменения эти новые трансферы принесут в игру команды.