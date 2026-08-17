Барселона готовится принять Жоау Канселу и Родри

·20·Спорт
Барселона готовится принять Жоау Канселу и Родри

Испанский клуб «Барселона» завершил один из важнейших этапов трансферного окна и сделал серьёзный шаг на пути к усилению состава. По информации спортивного издания, каталонцы после длительных переговоров успешно завершили трансферы Жоау Канселу и Родри и определили время прибытия футболистов в столицу Каталонии. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство клуба стремится как можно скорее завершить все административные процедуры. Ожидается, что после успешного прохождения медосмотра и подписания официальных контрактов новички присоединятся к тренировкам команды под руководством Ханси Флика. Это важный шаг на пути к достижению целей, поставленных перед командой на сезон.

Жоау Канселу направляется в Каталонию

Португальский защитник Жоау Канселу сообщил на своей странице в социальной сети, что летит в Барселону. Он опубликовал фотографию из салона частного самолёта и подписал её: «Возвращаюсь домой». Футболист присоединяется к каталонскому клубу в качестве свободного агента после расторжения контракта.

Этот трансфер оказался очень выгодным для «Барселоны» и с финансовой точки зрения. Клубу удалось усилить состав высококлассным футболистом с огромным опытом выступлений на международной арене, не выплачивая трансферную сумму.

Прибытие Родри и значение трансфера

Ожидается, что вслед за Канселу вечером в Барселону прибудет и испанская звезда Родри. Его трансфер считается одной из самых громких и крупных сделок текущего трансферного окна. Приход этих двух футболистов должен ещё больше усилить игровую систему, предложенную Ханси Фликом.

Перед подопечными Ханси Флика теперь стоит задача вместе с новыми футболистами добиться высоких результатов в национальном чемпионате и на европейской арене. Болельщики клуба с большим интересом ждут, какие позитивные изменения эти новые трансферы принесут в игру команды.

БарселонаЖоау КанселуРодриХанси ФликТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неудачный дебют Энцо Марески и 120-летний антирекордНеудачный дебют Энцо Марески и 120-летний антирекордСегодня, 13:37Манчестер Сити переживает тяжёлые испытания после эпохи Пепа ГвардиолыМанчестер Сити переживает тяжёлые испытания после эпохи Пепа ГвардиолыСегодня, 13:36Ливерпуль предложил ПСЖ 135 миллионов евро за Бредли БарколуЛиверпуль предложил ПСЖ 135 миллионов евро за Бредли БарколуСегодня, 13:20Рубен Аморим предупредил Рафаэла ЛеауРубен Аморим предупредил Рафаэла ЛеауСегодня, 13:18Ливерпуль завершил предсезонный матч победойЛиверпуль завершил предсезонный матч победойСегодня, 12:34Мартин Эдегор предупредил соперниковМартин Эдегор предупредил соперниковСегодня, 12:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова