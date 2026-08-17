Сильное влияние: какова «скрытая роль» Елены Зеленской во власти Украины?
На украинской политической сцене появились сенсационные сведения о неформальных рычагах влияния, остающихся вне поля зрения общественности. «РБК-Украина» издание со ссылкой на источники в правительстве и окружении президента сообщило, что первая леди Елена Зеленская способна оказывать серьёзное влияние на важные решения главы государства и его политические заявления.
Хотя Елена Зеленская никогда открыто не вмешивалась в политические процессы, степень её влияния на супруга нельзя недооценивать.
«Золотое право вето»: сила остановить человека или идею
Источник, с которым беседовало издание, описывает нынешнюю роль первой леди следующим образом:
«Я не могу точно сказать, насколько первая леди способна продвигать ту или иную новую инициативу, однако она может заблокировать любого нежелательного человека или негативную идею. У неё, условно говоря, есть настоящее „золотое право вето“».
По данным источников, Владимир Зеленский во многих сложных ситуациях прислушивается к мнению супруги и принимает решения под её постоянным психологическим и моральным влиянием.
Сила, уравновешивающая президента, и кадровые вопросы
По словам источников, Зеленская напрямую не участвует в придворных интригах или политических играх, однако может стать важной фигурой в карьерных перспективах определённых лиц:
Кадровые судьбы: Она способна косвенно повлиять на продвижение конкретного чиновника или политика на более высокие должности либо, наоборот, на его исключение из команды;
Эмоциональный и психологический баланс: «Она уравновешивает президента — во всяком случае, насколько его вообще можно уравновесить», — добавляет источник.
Такой неформальный статус Елены Зеленской показывает, что в высших эшелонах власти Украины первая леди является не только исполнителем протокольных обязанностей, но и важной частью государственного управления.
Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях.
…