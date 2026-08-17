Неудачный дебют Энцо Марески и 120-летний антирекорд

Карьера Энцо Марески на посту главного тренера «Манчестер Сити» началась с болезненного поражения. В матче за Суперкубок Англии — Коммунитй Шиелд команда крупно проиграла «Арсеналу» со счётом 0:3. Как сообщает Goal.com, этот результат повторил 120-летний антирекорд клуба, а тренер признал необходимость резко улучшить качество игры. Об этом Goal.com сообщает .

Матч на стадионе «Принсипалити» начался для «горожан» кошмарно. Уже через 23 секунды после стартового свистка Риккардо Калафьори поразил ворота соперника, повергнув оборону «Манчестер Сити» в шок. Быстрый гол полностью изменил динамику игры в пользу действующих чемпионов Английской премьер-лиги.

Подробности поражения и антирекорд

До конца первого тайма Кай Хаверц увеличил преимущество до двух мячей. Во второй половине Мартин Эдегор также записал своё имя на табло и обеспечил убедительную итоговую победу со счётом 3:0. Это поражение сделало Энцо Мареску обладателем сомнительного рекорда. Он стал одним из главных тренеров в истории клуба, потерпевших самое крупное поражение уже в своём первом официальном матче.

Согласно статистике, столь неудачный дебют был зафиксирован более 100 лет назад — точнее, в 1906 году, когда команду возглавлял Харри Ньюболд. Тогда «Манчестер Сити» также проиграл «Арсеналу», на этот раз со счётом 4:1. Такое повторение истории вызвало тревогу у болельщиков.

Мнение тренера и проблемы команды

На послематчевой пресс-конференции Энцо Мареска открыто признал, что исход встречи решил гол, пропущенный в первые секунды. По его словам, футболисты пытались отыграться и до второго гола создали 3–4 хороших момента, однако не смогли ими воспользоваться.

Как сообщает ФотМоб, по ходу встречи Эрлинг Холанд и Фил Фоден оказались окружены игроками соперника и не получали достаточно передач. «Манчестер Сити» нанёс 12 ударов, пять из которых пришлись в створ, однако показатель ожидаемых голов (ксГ) составил всего 0,8, что свидетельствует о низкой эффективности атаки.

Мареска подчеркнул, что сезон только начался и даже после победных матчей команде предстоит много работать. По мнению специалиста, для демонстрации качественной игры на каждом участке поля потребуются время и серьёзный труд.