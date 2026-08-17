В Самарканде Mercedes-Benz не уступил дорогу машине скорой помощи

·0·Общество
В Самарканде Mercedes-Benz не уступил дорогу машине скорой помощи

В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля марки Mercedes-Benz не уступает дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включёнными сиреной и специальными проблесковыми маячками.

По сообщениям, в тот момент в машине скорой помощи находился пациент в тяжёлом состоянии. После распространения видео ответственные лица изучили ситуацию, а в отношении водителя были приняты меры в установленном законодательством порядке. Кроме того, с ним была проведена разъяснительная беседа.

Согласно действующим правилам, водителю, помешавшему проезду скорой помощи или другого специального транспортного средства с включёнными сиреной и специальными световыми сигналами, назначается штраф. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере пяти БРВ, то есть 2 миллиона 60 тысяч сумов.

Вместе с тем, если водителю пришлось нарушить правила дорожного движения, чтобы уступить дорогу машине скорой помощи, оформленный на него штраф может быть отменён.

Специалисты напоминают водителям о необходимости немедленно уступать дорогу специальным транспортным средствам, приближающимся с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Особенно важно помнить, что в машине скорой помощи может находиться пациент в тяжёлом состоянии, поэтому даже несколько секунд могут иметь решающее значение для жизни человека.

YPX xodimi va oq futbolkadagi kishi avtomobil oldida planshet ushlab turishibdi.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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