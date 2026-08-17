Военно-политическая ситуация в провинции Бадаксшон, граничащей с Таджикистаном, резко обострилась. Как сообщает информационный портал ен.дидпресс.ком, по меньшей мере в пяти ключевых районах провинции продолжаются ожесточённые вооружённые столкновения между правительственными силами «Толибон» и вооружённой оппозицией.

По имеющимся данным, атаки осуществляют силы, подчиняющиеся «Афг‘онистон озодлик фронти» и известному полевому командиру Джума Ксон Фотих. Боевые действия полностью охватили районы Майми, Зебак, Нусай, Шохи, а также окрестности Файзобод — административного центра провинции.

Район Нусай — в центре боевых действий: населённые пункты переходят из рук в руки

В настоящее время наиболее ожесточённые столкновения наблюдаются на территории района Нусай:

Контроль над населёнными пунктами: Сторонники командира Фотих уже несколько дней удерживают под своим контролем ряд стратегически важных населённых пунктов и успешно отражают повторные атаки «Толибон»;

Разрушение инфраструктуры: В результате боёв местные рынки и жилые дома получили серьёзные повреждения. Талибы выселяют мирных жителей из домов и превращают их в укреплённые военные опорные пункты;

Гуманитарный кризис: Из-за обстрелов и угроз тысячи мирных жителей вынуждены покидать свои дома и бежать в сторону города Файзобод.

Военная техника рухнула в ущелье: теряет ли «Толибон» контроль?

В районах Зебак и Шахр-е Бузург в результате засадных атак оппозиции силы «Толибон» понесли серьёзные потери:

Техника рухнула в ущелья: В результате вооружённых атак и неудачных манёвров машины, принадлежащие военным и разведывательным подразделениям талибов, упали в глубокие ущелья, многие сотрудники сил безопасности получили тяжёлые ранения;

Официальные заявления: Представители «Толибон» пока не сообщают о точных потерях в своих рядах, ограничиваясь лишь краткими сообщениями о «нейтрализации вражеских элементов».

Тем не менее военные аналитики отмечают, что расширение географии столкновений и резкий рост потока беженцев свидетельствуют о том, что «Толибон» теряет полный контроль над стратегически важным регионом Бадаксшон.

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