Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина завершила групповой этап со стопроцентным результатом

·70·Спорт
Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина завершила групповой этап со стопроцентным результатом

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в последнем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года в матче против Иордании вышел на поле и установил очередной уникальный результат в истории футбола. В игре, прошедшей на стадионе в Далласе, действующие чемпионы одержали победу со счетом 3:1 и вышли в стадию плей-офф с максимальным количеством очков. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По сообщению Goal.com, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони решил дать отдых игрокам основного состава, так как команда досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф. По этой причине Лионель Месси начал матч на скамейке запасных. В первом тайме, несмотря на ротацию в составе аргентинцев, команда имела значительное преимущество. Сначала Джовани Ло Чельсо, пропустивший чемпионат мира 2022 года из-за травмы, открыл счет со штрафного, а затем Лаутаро Мартинес уверенно реализовал пенальти, доведя счет до 2:0.

Исторический рекорд: семь матчей, семь голов

Вышедший на замену на 60-й минуте матча Лионель Месси продолжил свою серию рекордов. На 80-й минуте встречи 39-летний нападающий мастерски исполнил штрафной удар, став первым футболистом в истории чемпионатов мира, забившим голы в семи матчах подряд. Этот результат является беспрецедентным показателем, которого ранее не достигал ни один игрок в истории мирового футбола.

Этот гол довел общее количество мячей Месси на чемпионатах мира до 19. Таким образом, он еще больше укрепил свои позиции в качестве лучшего бомбардира в истории турнира. В настоящее время он значительно опередил Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе, забивших по 16 мячей, а также легендарного бразильца Роналдо, имеющего в активе 15 голов.

Кроме того, Лионель Месси вышел в лидеры гонки за «Золотую бутсу» текущего чемпионата мира 2026 года. На данный момент на его счету 6 голов. Он опережает своих ближайших преследователей — Винисиуса Жуниора, Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда — более чем на два мяча.

После игры Лионель Месси в своих социальных сетях отпраздновал победу, сделав акцент на командном единстве. «Еще одна победа, чтобы завершить групповой этап. Мы всё еще вместе...», — написал капитан сборной Аргентины для своих болельщиков.

Сборная Аргентины стала одной из немногих команд наряду с Мексикой и Францией, завершивших групповой этап со стопроцентным результатом. Теперь «альбиселесте» будут готовиться к матчам 1/16 финала на пути к защите чемпионского титула. Потрясающая спортивная форма Месси вселяет в болельщиков большую надежду на то, что Аргентина снова обретёт золотые медали.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираРекордФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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