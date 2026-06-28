Уэйн Руни предупредил Томаса Тухеля: ошибка с Гарри Кейном не должна повториться

·8·Спорт
Уэйн Руни предупредил Томаса Тухеля: ошибка с Гарри Кейном не должна повториться

Легендарный нападающий сборной Англии Уэйн Руни дал важный совет новому главному тренеру Томасу Тухелю касательно капитана команды Гарри Кейна. Руни подчеркнул необходимость извлечь уроки из ошибок, допущенных его предшественником Гаретом Саутгейтом, и сохранить физическое состояние главного бомбардира. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на данные BBC Sport. сообщает издание.

В матче против сборной Панамы, завершившемся победой со счетом 2:0, Гарри Кейн вновь отметился забитым мячом. Таким образом, количество его голов за сборную достигло 82. Однако ход игры и время пребывания нападающего на поле вызвали бурные дискуссии среди экспертов. По мнению Руни, более ранняя замена Кейна в матчах, где исход победы уже предрешен, поможет ему сохранить силы до конца турнира.

Фактор усталости и ошибка Саутгейта

Легенда «Манчестер Юнайтед» напомнил, что на прошлых крупных турнирах Гарри Кейн к концу соревнований оказывался физически истощен. «На предыдущих турнирах мы видели, как Кейн выгорал к финалам. В игре с Панамой его заменили на 84-й минуте, но, по-моему, когда счет стал 2:0 и исход матча был решен, его следовало убрать с поля немедленно. Даже за оставшиеся 20 минут футболист тратит максимум энергии, и риск получить травму возрастает», — говорит Руни.

Руни отметил, что при Гарете Саутгейте Кейна почти всегда оставляли на поле до самого конца. Это приводило к снижению эффективности нападающего в решающие моменты плей-офф. Томас Тухель должен избежать этой тактической ошибки и поставить интересы команды выше личных рекордов.

Гонка за «Золотой бутсой» и командные цели

В настоящее время в мировом футболе такие звезды, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Лионель Месси и Криштиану Роналду, борются за «Золотую бутсу». Руни понимает, что Кейн также участвует в этой гонке, но подчеркнул, что основное внимание должно быть сосредоточено на успехе страны. По его мнению, излишнее удержание игрока на поле ради индивидуальных наград может дорого обойтись на таких важных турнирах, как чемпионат мира.

Томас Тухель после матча с Панамой высоко оценил терпеливую игру своей команды. Немецкий специалист отметил, что соперник плотно оборонялся и почти не оставлял свободного пространства. «Мы выполнили необходимую работу. Это была сложная игра против физически сильного соперника, но мы сохранили агрессию и добились заслуженной победы», — добавил Тухель.

Болельщики и эксперты сборной Англии теперь будут внимательно следить за ротацией Тухеля в следующих матчах. Спортивная форма и физическое состояние Гарри Кейна, несомненно, останутся решающим фактором в будущих победах «Трех львов» на турнирах.

АнглияГарри КейнУэйн РуниТомас ТухельФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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