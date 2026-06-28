Неймар купил роскошные часы за 1 миллион долларов в Нью-Йорке

·5·Спорт
Неймар купил роскошные часы за 1 миллион долларов в Нью-Йорке

Звезда сборной Бразилии Неймар продолжает удивлять всех не только своим мастерством на поле, но и утонченным вкусом к предметам роскоши. Нападающий, сейчас находящийся в расположении национальной команды, во время своего визита в Нью-Йорк пополнил коллекцию дорогостоящих аксессуаров очередным редким экземпляром. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Globo, Неймар, продуктивно использовавший короткий перерыв в процессе подготовки сборной Бразилии в Нью-Джерси, отправился в один из самых эксклюзивных бутиков в центре Нью-Йорка. 34-летний футболист посетил флагманский магазин всемирно известного бренда Jacob & Co и приобрел часы стоимостью около 1 миллиона долларов.

Эта покупка вновь подтвердила, что Неймар является одним из крупнейших коллекционеров не только в мире футбола, но и среди ценителей высокого часового искусства (хорологии). По расчетам экспертов, общая стоимость его коллекции часов оценивается значительно выше 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

Встреча с основателем бренда

Процесс покупки не был обычной сделкой. Неймара лично встретил основатель бренда, известный ювелир и часовщик Джейкоб Арабо. На видео и фотографиях, распространившихся в социальных сетях, можно увидеть, как бразильская звезда ведет искреннюю беседу с Арабо, основавшим этот люксовый бренд в 1986 году.

Джейкоб Арабо опубликовал фотографию с футболистом на своей странице в социальных сетях, выразив ему благодарность. «Мы рады, что многолетний друг нашего бренда Неймар нашел время лично посетить наш бутик в Нью-Йорке и приобрести новые часы перед крупным летним турниром», — пишет владелец бренда.

Эта новая покупка Неймара — не единственный дорогой предмет в его общей коллекции. Бывшая звезда «Барселоны» и «ПСЖ» ранее неоднократно появлялся с турбийонами, украшенными бриллиантами, и часами уникального дизайна, изготовленными по спецзаказу. Говорят, что стоимость некоторых его часов даже по отдельности превышает 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

Подобные расходы футболиста полностью соответствуют его годовому доходу и образу жизни. Неймар получает огромные прибыли не только благодаря достижениям на поле, но и за счет сотрудничества с мировыми брендами. Хотя сейчас он сосредоточен на успехах сборной Бразилии на международной арене, он показал, что не жалеет времени и средств на свои личные увлечения.

НеймарБразилияФутболРоскошьЧасы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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