Реал Мадрид и Жозе Моуринью приняли окончательное решение по Эндрику

Мадридский «Реал Мадрид» принял неожиданное, но твердое решение относительно талантливого бразильского нападающего Эндрика. Несмотря на недавние разговоры об аренде футболиста в другой клуб, руководство «сливочных» и главный тренер Жозе Моуринью решили оставить молодого таланта в команде. Это решение имеет важное значение для будущего игрока и формирования атакующего потенциала команды в новом сезоне. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания Marca, руководство «Реал Мадрида» не намерено снова отправлять 19-летнего форварда в аренду. Эндрик, проведший вторую половину прошлого сезона в аренде во французском «Лионе», теперь готов бороться за свое место на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Функционеры клуба уверены, что бразильскому футболисту пришло время проявить себя в основном составе.

Новая сила в системе Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью высоко оценивает физическое состояние, скорость и агрессивность Эндрика в атаке. Ожидается, что именно эти качества помогут тренеру перестроить линию нападения в новом сезоне. Для мадридского клуба, который остается без трофеев последние два сезона, вклад таких молодых и энергичных игроков, как Эндрик, крайне важен.

Сам Эндрик также хочет остаться в Мадриде и доказать свою состоятельность в одном из сильнейших клубов мира. Он считает, что тренировки под руководством Моуринью и конкуренция с опытными одноклубниками будут более полезны для его роста, чем очередной уход в аренду. Зрелость и психологическая подготовленность футболиста произвели положительное впечатление на тренерский штаб.

Однако занять место в стартовом составе будет непросто. Эндрику придется вступить в серьезную конкуренцию с такими игроками, как Брахим Диас и Франко Мастантуоно. Кроме того, очевидно, что после возвращения Родриго, восстанавливающегося после тяжелой травмы, борьба в атаке только обострится. Наличие у Моуринью нападающих разных стилей создает широкие возможности для тактических изменений.

В заключение можно сказать, что «Реал Мадрид» рассматривает Эндрика как часть долгосрочного проекта, и его ближайшее будущее связано именно со столицей Испании. Предсезонная подготовка станет решающим этапом для молодого нападающего, и он постарается максимально использовать предоставленный шанс.