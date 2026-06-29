Удар на 90+2-й минуте решил всё: Канада вышла в 1/8 финала

Первый матч плей-офф ЧМ-2026 держал болельщиков в напряжении до последних секунд. Судьбу равной борьбы между ЮАР и Канадой решил единственный гол, забитый в самом конце основного времени.

На протяжении встречи обе команды действовали осторожно. Однако в тот момент, когда все уже ожидали начала дополнительного времени, Стивен Эстакио принес Канаде историческую победу.

За 90 минут ворота не были открыты

ЮАР и Канада с первых минут матча действовали дисциплинированно в обороне.

Хотя команды пытались создать опасные моменты, большую часть основного времени им не удавалось отличиться. Ожидалось, что поединок перейдет в дополнительное время.

Удар Эстакио принес победу Канаде

В добавленное ко второму тайму время Канада организовала решающую атаку.

На 90+2-й минуте Стивен Эстакио нанес точный удар, поразив ворота ЮАР.

Единственный гол, забитый на последних минутах, обеспечил Канаде путевку в 1/8 финала.

Южноафриканцы не успели сравнять счет за оставшееся короткое время — 0:1.

ЧМ-2026. 1/16 финала

ЮАР — Канада — 0:1

Гол: Эстакио, 90+2.

ЮАР: Уильямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мокоена, Ситхоле, Масеко (Мореми, 86), Мофокенг (Мбата, 46), Апполлис, Макгопа (Рейнерс, 86).

Канада: Крепо, Джонстон, Бомбито (Сигур, 59), Корнелиус, Лареа, Бьюкенен (Дэвис, 75), Салиба (Де Фюжеро, 59), Эстакио, Миллар (Шаффелбург, 70), Олувасеи (Промис Дэвид, 70), Джонатан Дэвид.

Кто станет следующим соперником Канады?

Сборная Канады теперь встретится в 1/8 финала с победителем матча Нидерланды — Марокко.

Поскольку оба потенциальных соперника продемонстрировали свою силу на групповом этапе, канадцев ждет еще более сложное испытание.

Первая драма плей-офф

Этот матч показал, что в плей-офф один единственный эпизод может изменить судьбу всей команды на турнире.

ЮАР оказывала сопротивление более 90 минут, но один удар в последний момент завершил участие команды на мундиале.

Как вы считаете, с кем из соперников в 1/8 финала — Нидерландами или Марокко — у Канады больше шансов на победу? Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.