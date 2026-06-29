Удар на 90+2-й минуте решил всё: Канада вышла в 1/8 финала

·33·Спорт
Удар на 90+2-й минуте решил всё: Канада вышла в 1/8 финала

Первый матч плей-офф ЧМ-2026 держал болельщиков в напряжении до последних секунд. Судьбу равной борьбы между ЮАР и Канадой решил единственный гол, забитый в самом конце основного времени.

На протяжении встречи обе команды действовали осторожно. Однако в тот момент, когда все уже ожидали начала дополнительного времени, Стивен Эстакио принес Канаде историческую победу.

За 90 минут ворота не были открыты

ЮАР и Канада с первых минут матча действовали дисциплинированно в обороне.

Хотя команды пытались создать опасные моменты, большую часть основного времени им не удавалось отличиться. Ожидалось, что поединок перейдет в дополнительное время.

Удар Эстакио принес победу Канаде

В добавленное ко второму тайму время Канада организовала решающую атаку.

На 90+2-й минуте Стивен Эстакио нанес точный удар, поразив ворота ЮАР.

Единственный гол, забитый на последних минутах, обеспечил Канаде путевку в 1/8 финала.

Южноафриканцы не успели сравнять счет за оставшееся короткое время — 0:1.

ЧМ-2026. 1/16 финала

ЮАР — Канада — 0:1

Гол: Эстакио, 90+2.

ЮАР: Уильямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мокоена, Ситхоле, Масеко (Мореми, 86), Мофокенг (Мбата, 46), Апполлис, Макгопа (Рейнерс, 86).

Канада: Крепо, Джонстон, Бомбито (Сигур, 59), Корнелиус, Лареа, Бьюкенен (Дэвис, 75), Салиба (Де Фюжеро, 59), Эстакио, Миллар (Шаффелбург, 70), Олувасеи (Промис Дэвид, 70), Джонатан Дэвид.

Кто станет следующим соперником Канады?

Сборная Канады теперь встретится в 1/8 финала с победителем матча Нидерланды — Марокко.

Поскольку оба потенциальных соперника продемонстрировали свою силу на групповом этапе, канадцев ждет еще более сложное испытание.

Первая драма плей-офф

Этот матч показал, что в плей-офф один единственный эпизод может изменить судьбу всей команды на турнире.

ЮАР оказывала сопротивление более 90 минут, но один удар в последний момент завершил участие команды на мундиале.

Как вы считаете, с кем из соперников в 1/8 финала — Нидерландами или Марокко — у Канады больше шансов на победу? Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

КанадаЮАРСтивен ЭстакиоНидерланды
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Зико оказался между двух огней перед матчем Бразилия — ЯпонияЗико оказался между двух огней перед матчем Бразилия — ЯпонияСегодня, 06:50Ромарио выбирал между звездами и в итоге поставил себя выше МессиРомарио выбирал между звездами и в итоге поставил себя выше МессиСегодня, 06:42Бомба-трансфер в MLS: Левандовски переходит в «Чикаго Файр»Бомба-трансфер в MLS: Левандовски переходит в «Чикаго Файр»Сегодня, 06:34Роналдо: Килиан Мбаппе напоминает мне меня в лучшие годыРоналдо: Килиан Мбаппе напоминает мне меня в лучшие годыСегодня, 02:33«Тоттенхэму» дали неожиданный совет по трансферу Маркуса Рэшфорда«Тоттенхэму» дали неожиданный совет по трансферу Маркуса РэшфордаСегодня, 02:12«Челси» близок к неожиданному трансферу: Коул Палмер одобрил переход Гранита Джаки«Челси» близок к неожиданному трансферу: Коул Палмер одобрил переход Гранита ДжакиСегодня, 01:38
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш