Громкая отставка в футболе Саудовской Аравии: президент федерации извинился перед народом

·1·Спорт
Громкая отставка в футболе Саудовской Аравии: президент федерации извинился перед народом

Тот факт, что сборная Саудовской Аравии не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2026, привел к серьезным перестановкам в футболе страны. Президент футбольной федерации Ясир Аль-Мишаль взял на себя полную ответственность за неудачные результаты и объявил об уходе с поста.

Функционер, возглавлявший федерацию с 2019 года, открыто извинился перед болельщиками и сообщил о начале процесса выборов нового руководства.

Саудовская Аравия не вышла в плей-офф

Команда под руководством Георгиоса Дониса не смогла показать ожидаемый результат на групповом этапе.

Саудовцы:

  • сыграли вничью 1:1 с Уругваем;

  • поделились очками 0:0 с Кабо-Верде;

  • уступили Испании со счетом 0:4.

Таким образом, команда лишилась путевки в следующий раунд.

«Мы сделали все, что было в наших силах»

Ясир Аль-Мишаль подчеркнул, что руководство федерации использовало все возможности для развития саудовского футбола.

«Я и мои коллеги сделали все возможное на пути развития футбола Саудовской Аравии. Мы искренне стремились воплотить в жизнь мечты и надежды нашей страны и наших болельщиков», — заявил он.

Однако невыход национальной сборной в плей-офф чемпионата мира не соответствует поставленным целям.

Он взял на себя всю ответственность

Президент федерации не пытался оправдать результат. Напротив, он лично принял ответственность за неудачу.

«Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто ожидал от национальной сборной более достойного результата», — сказал Аль-Мишаль.

Это заявление вызвало бурные обсуждения в футбольном сообществе страны.

Ушел до истечения срока полномочий

Ясир Аль-Мишаль сообщил, что решил покинуть свой пост до окончания срока полномочий.

По его словам, теперь в соответствии с установленным порядком и регламентом начнется процесс избрания нового состава совета директоров.

Показатель

Информация

Год вступления в должность

2019

Причина отставки

Неудача на ЧМ-2026

Тренер национальной сборной

Георгиос Донис

Следующий шаг

Выборы нового совета

Начнется ли в саудовском футболе новая эра?

Отставка президента федерации может свидетельствовать о начале масштабных реформ в футболе Саудовской Аравии.

В последние годы страна инвестировала огромные средства в футбол, ставя высокие цели на международной арене. Поэтому вылет национальной сборной на групповом этапе стал серьезным ударом для руководства.

Теперь перед новым руководством стоит задача восстановить национальную сборную, вернуть доверие болельщиков и показать достойный результат на будущих крупных турнирах.

Как вы считаете, была ли отставка президента федерации правильным решением, или проблема не только в руководстве? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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