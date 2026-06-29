Российский тренер открыто заявил о главной проблеме Узбекистана

·232·Спорт
Российский тренер открыто заявил о главной проблеме Узбекистана

Неудачное выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026 обсуждают и в России. Тренер Игорь Коливанов отметил нехватку опыта и командной сплоченности в нашей сборной, а также раскритиковал действия некоторых футболистов.

По его мнению, сам выход на чемпионат мира уже стал для Узбекистана большим достижением. Однако для достойной конкуренции на уровне мундиаля команде не хватило сыгранности и опыта высокого уровня.

«Оценивать даже нечего»

Коливанов заявил, что было бы неправильно оценивать участие Узбекистана в чемпионате мира только по результатам.

«То, что они вышли в финальную стадию — уже большое достижение. Конечно, опыта не хватило», — сказал специалист.

В то же время он подчеркнул, что сборная могла действовать на поле более дисциплинированно и слаженно.

В Узбекистане не хватило сплоченности

Российский тренер сравнил Узбекистан со сборной Кабо-Верде.

По его мнению, футболисты Кабо-Верде боролись до конца, хорошо держали линию обороны и выполняли задачи, поставленные тренером.

Узбекистан же, напротив, выглядел на поле разрозненно.

«Узбекистан не выглядел сплоченной командой. Именно поэтому было пропущено много голов», — отметил Коливанов.

О Шомуродове и Хусанове

Коливанов также заметил, что большинство футболистов Узбекистана не играют в крупных европейских клубах.

В качестве исключения он упомянул Эльдора Шомуродова, так как нападающий выступал в чемпионатах Италии и России.

Также он высказался о защитнике «Манчестер Сити» Абдукодире Хусанове.

«Хусанов есть, но и он в этом турнире допустил серьезные ошибки», — сказал специалист.

Три игры — три поражения

Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро упустила возможности во всех матчах группового этапа.

Матч

Счет

Узбекистан — Колумбия

1:3

Португалия — Узбекистан

5:0

Конго ДР — Узбекистан

3:1

Наша сборная за три игры забила два мяча и пропустила 11.

«Старались, но не получилось»

Коливанов не стал отрицать, что футболисты Узбекистана старались. Однако общий уровень команды он оценил как средний.

«Попробовали, но не получилось. В футболе такое случается», — сказал он.

По мнению тренера, основными недостатками на мундиале стали следующие факторы:

  • нехватка международного опыта;

  • разрозненность в обороне;

  • отсутствие командной сплоченности;

  • неполное выполнение тренерских задач;

  • индивидуальные ошибки в решающие моменты.

Станет ли первый мундиаль уроком на будущее?

Узбекистан впервые в своей истории принял участие в чемпионате мира. Хотя результат оказался не таким, как ожидалось, опыт, полученный на таком турнире, может иметь важное значение для будущего.

Теперь перед сборной стоят задачи: проанализировать ошибки на мундиале, улучшить оборонительный порядок и увеличить число игроков, выступающих на высоком уровне.

Как вы считаете, главной проблемой Узбекистана на мундиале была нехватка опыта или отсутствие командной игры? Пишите ваше мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.

УзбекистанИгорь КоливановЭлдор ШомуродовМанчестер СитиФабио Каннаваро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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