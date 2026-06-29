Российский тренер открыто заявил о главной проблеме Узбекистана
Неудачное выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026 обсуждают и в России. Тренер Игорь Коливанов отметил нехватку опыта и командной сплоченности в нашей сборной, а также раскритиковал действия некоторых футболистов.
По его мнению, сам выход на чемпионат мира уже стал для Узбекистана большим достижением. Однако для достойной конкуренции на уровне мундиаля команде не хватило сыгранности и опыта высокого уровня.
«Оценивать даже нечего»
Коливанов заявил, что было бы неправильно оценивать участие Узбекистана в чемпионате мира только по результатам.
«То, что они вышли в финальную стадию — уже большое достижение. Конечно, опыта не хватило», — сказал специалист.
В то же время он подчеркнул, что сборная могла действовать на поле более дисциплинированно и слаженно.
В Узбекистане не хватило сплоченности
Российский тренер сравнил Узбекистан со сборной Кабо-Верде.
По его мнению, футболисты Кабо-Верде боролись до конца, хорошо держали линию обороны и выполняли задачи, поставленные тренером.
Узбекистан же, напротив, выглядел на поле разрозненно.
«Узбекистан не выглядел сплоченной командой. Именно поэтому было пропущено много голов», — отметил Коливанов.
О Шомуродове и Хусанове
Коливанов также заметил, что большинство футболистов Узбекистана не играют в крупных европейских клубах.
В качестве исключения он упомянул Эльдора Шомуродова, так как нападающий выступал в чемпионатах Италии и России.
Также он высказался о защитнике «Манчестер Сити» Абдукодире Хусанове.
«Хусанов есть, но и он в этом турнире допустил серьезные ошибки», — сказал специалист.
Три игры — три поражения
Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро упустила возможности во всех матчах группового этапа.
Матч
Счет
Узбекистан — Колумбия
1:3
Португалия — Узбекистан
5:0
Конго ДР — Узбекистан
3:1
Наша сборная за три игры забила два мяча и пропустила 11.
«Старались, но не получилось»
Коливанов не стал отрицать, что футболисты Узбекистана старались. Однако общий уровень команды он оценил как средний.
«Попробовали, но не получилось. В футболе такое случается», — сказал он.
По мнению тренера, основными недостатками на мундиале стали следующие факторы:
нехватка международного опыта;
разрозненность в обороне;
отсутствие командной сплоченности;
неполное выполнение тренерских задач;
индивидуальные ошибки в решающие моменты.
Станет ли первый мундиаль уроком на будущее?
Узбекистан впервые в своей истории принял участие в чемпионате мира. Хотя результат оказался не таким, как ожидалось, опыт, полученный на таком турнире, может иметь важное значение для будущего.
Теперь перед сборной стоят задачи: проанализировать ошибки на мундиале, улучшить оборонительный порядок и увеличить число игроков, выступающих на высоком уровне.
Как вы считаете, главной проблемой Узбекистана на мундиале была нехватка опыта или отсутствие командной игры? Пишите ваше мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.
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