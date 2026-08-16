Парижский ПСЖ продолжает активную работу на летнем трансферном рынке и официально подтвердил переход талантливого бельгийского вингера Мики Годтса из нидерландского «Аякса». Как сообщает Goal.com, парижский клуб согласился выплатить за 21-летнего футболиста 55 миллионов евро с учетом бонусов (около 47 миллионов фунтов стерлингов). Об этом сообщает Goal.com.

Молодой нападающий, перебравшийся на стадион «Парк де Пренс» после яркого сезона в Эредивизи, подписал с французским клубом пятилетний контракт. В интервью официальному сайту клуба Мика Годтс подчеркнул, что горд присоединиться к одной из сильнейших команд мира, и заявил о готовности оправдать доверие руководства клуба и главного тренера Луиса Энрике.

Яркий сезон в Нидерландах и исторические достижения

В прошлом сезоне Мика Годтс стал одним из самых результативных фланговых игроков чемпионата Нидерландов. В Эредивизи он забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Благодаря этим показателям он стал одним из трех футболистов в истории «Аякса», которые с сезона-2010/11 набирали более 15 голов и результативных передач за один чемпионат.

По словам технического директора «Аякса» Йорди Кройфа, клуб хотел сохранить футболиста, однако признал, что оказался бессилен перед интересом со стороны грандов вроде ПСЖ. Кройф отдельно отметил его уникальные качества и большой вклад в команду.

Изменения в атаке и будущее Бредли Барколы

Незадолго до этого трансфера французский гранд также приобрел нападающего «Барселоны» Феррана Торреса примерно за 50 миллионов евро. Кроме того, усиление атакующей линии бывшим вингером «Монако» Магнесом Аклиушем еще больше обострило конкуренцию в команде под руководством главного тренера Луиса Энрике.

Будущее Бредли Барколы оказалось под вопросом: из-за прихода новых игроков он рискует потерять место в основном составе. По имеющимся данным, футболист сборной Франции готов рассмотреть вариант с переходом в «Ливерпуль» летом, и вероятность его ухода из Парижа оценивается как высокая.