Сеск Фабрегас возвращается на «Эмирейтс»: «Арсенал» и «Комо» проведут товарищеский матч

Бывший капитан и легендарный полузащитник лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас этим летом вернется на родной для него стадион «Эмирейтс». Официально подтверждено, что итальянский клуб «Комо» под руководством испанского специалиста проведет товарищеский матч с «Арсеналом» в Лондоне в рамках подготовки к новому сезону. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Этот интересный поединок запланирован на 12 августа. По информации Goal.com, для Фабрегаса это будет первый выход на поле против своей бывшей команды в качестве главного тренера. Ожидается, что встреча будет очень эмоциональной для Сеска, который дебютировал за «Арсенал» в 2003 году и на протяжении восьми лет был любимцем болельщиков.

Историческая встреча и новые вызовы

Игра на «Эмирейтс» станет важным этапом в истории «Комо». Итальянский клуб находится на пороге своего первого в истории участия в Лиге чемпионов, и противостояние с сильным соперником под руководством Микеля Артеты станет для них серьезным испытанием. Стоит отметить, что «Арсенал» и «Комо» до этого момента никогда не встречались между собой.

В прошлом сезоне итальянский клуб удивил всех, войдя в четверку сильнейших в Серии А и обойдя таких грандов, как «Милан» и «Ювентус». Сейчас руководство клуба вкладывает значительные средства в усиление состава перед еврокубками. В частности, покупка Нико Паса из «Реал Мадрида» за 60 миллионов евро свидетельствует о высоких амбициях клуба.

Финальная предсезонная подготовка

Данный товарищеский матч станет для обеих команд финальным штрихом в подготовке перед стартом внутренних чемпионатов. Спустя девять дней после этой игры «Арсенал» начнет защиту титула в английской Премьер-лиге. «Комо» же через десять дней после лондонского матча в гостях посетит «Удинезе» в рамках Серии А.

Лондонские болельщики, несомненно, тепло встретят Сеска Фабрегаса, однако на поле ожидается бескомпромиссная борьба. Команда Микеля Артеты намерена порадовать своих фанатов на домашнем стадионе и войти в новый сезон в отличной спортивной форме. Ученикам Фабрегаса же предстоит доказать, что они могут противостоять одной из сильнейших команд Европы.