Конфликт между «Челси» и Энцо Мареской: лондонский клуб обвинил бывшего тренера

·6·Спорт
Конфликт между «Челси» и Энцо Мареской: лондонский клуб обвинил бывшего тренера

Лондонский клуб «Челси» выступил с неожиданным и резким заявлением в адрес своего бывшего главного тренера Энцо Марески. После того как итальянский специалист был назначен на пост главного тренера «Манчестер Сити» вместо Пепа Гвардиолы, руководство «синих» открыто раскритиковало процесс его ухода и отношение к клубу. Самым удивительным аспектом данного заявления стало то, что в официальном тексте клуба имя тренера не было упомянуто ни разу. Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

Руководство «Челси» указывает на Энцо Мареску и его решения в середине сезона как на основную причину неудач в сезоне 2025/26. Согласно заявлению клуба, уход тренера накануне зимнего трансферного окна нанес серьезный удар по внутренней атмосфере и результатам. Объясняя ситуацию болельщикам, лондонцы оценили действия специалиста как противоречащие профессионализму.

Вопрос лояльности и неожиданная отставка

Согласно предоставленным клубом данным, Энцо Мареска вел переговоры с «Манчестер Сити» еще осенью и выразил желание занять место Пепа Гвардиолы после его ухода. Сообщается, что эта ситуация могла негативно сказаться на играх команды в тот период. Руководство «Челси» недовольно тем, что, несмотря на действующий долгосрочный контракт, мысли тренера были в другом клубе.

«В декабре 2025 года главный тренер неожиданно и внезапно подал в отставку. Мы были глубоко разочарованы, так как стало ясно, что его сердце и мысли принадлежали другому клубу, несмотря на то, что он пришел в «Челси» всего год назад», — говорится в заявлении клуба. Лондонцы подчеркнули, что не хотели менять тренера в середине сезона, но были вынуждены принять отставку, так как специалист отказался продолжать нести ответственность.

Финансовая компенсация и соглашение

Несмотря на обострение отношений между сторонами, стало известно, что финансовые вопросы были урегулированы. «Манчестер Сити» и Энцо Мареска согласились выплатить «Челси» соответствующую компенсацию. По неофициальным данным, сумма этой выплаты составляет примерно 17 миллионов фунтов стерлингов.

Руководство «Челси» заявило, что с помощью этих средств защитило интересы клуба и теперь сосредоточит все внимание на новом проекте. Подобный открытый конфликт между двумя грандами английской Премьер-лиги редко встречался в последние годы, что, несомненно, усилит соперничество между командами в следующих сезонах.

Напомним, что Энцо Мареска ранее уже работал в системе «Манчестер Сити» и был ассистентом Пепа Гвардиолы. Его возвращение на «Этихад Стэдиум» ожидалось многими экспертами, однако то, что этот процесс принял столь конфликтную форму, стало неожиданностью для английского футбольного сообщества.

ЧелсиМанчестер СитиЭнцо МарескаПеп ГвардиолаПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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