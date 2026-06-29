Конфликт между «Челси» и Энцо Мареской: лондонский клуб обвинил бывшего тренера

Лондонский клуб «Челси» выступил с неожиданным и резким заявлением в адрес своего бывшего главного тренера Энцо Марески. После того как итальянский специалист был назначен на пост главного тренера «Манчестер Сити» вместо Пепа Гвардиолы, руководство «синих» открыто раскритиковало процесс его ухода и отношение к клубу. Самым удивительным аспектом данного заявления стало то, что в официальном тексте клуба имя тренера не было упомянуто ни разу. Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

Руководство «Челси» указывает на Энцо Мареску и его решения в середине сезона как на основную причину неудач в сезоне 2025/26. Согласно заявлению клуба, уход тренера накануне зимнего трансферного окна нанес серьезный удар по внутренней атмосфере и результатам. Объясняя ситуацию болельщикам, лондонцы оценили действия специалиста как противоречащие профессионализму.

Вопрос лояльности и неожиданная отставка

Согласно предоставленным клубом данным, Энцо Мареска вел переговоры с «Манчестер Сити» еще осенью и выразил желание занять место Пепа Гвардиолы после его ухода. Сообщается, что эта ситуация могла негативно сказаться на играх команды в тот период. Руководство «Челси» недовольно тем, что, несмотря на действующий долгосрочный контракт, мысли тренера были в другом клубе.

«В декабре 2025 года главный тренер неожиданно и внезапно подал в отставку. Мы были глубоко разочарованы, так как стало ясно, что его сердце и мысли принадлежали другому клубу, несмотря на то, что он пришел в «Челси» всего год назад», — говорится в заявлении клуба. Лондонцы подчеркнули, что не хотели менять тренера в середине сезона, но были вынуждены принять отставку, так как специалист отказался продолжать нести ответственность.

Финансовая компенсация и соглашение

Несмотря на обострение отношений между сторонами, стало известно, что финансовые вопросы были урегулированы. «Манчестер Сити» и Энцо Мареска согласились выплатить «Челси» соответствующую компенсацию. По неофициальным данным, сумма этой выплаты составляет примерно 17 миллионов фунтов стерлингов.

Руководство «Челси» заявило, что с помощью этих средств защитило интересы клуба и теперь сосредоточит все внимание на новом проекте. Подобный открытый конфликт между двумя грандами английской Премьер-лиги редко встречался в последние годы, что, несомненно, усилит соперничество между командами в следующих сезонах.

Напомним, что Энцо Мареска ранее уже работал в системе «Манчестер Сити» и был ассистентом Пепа Гвардиолы. Его возвращение на «Этихад Стэдиум» ожидалось многими экспертами, однако то, что этот процесс принял столь конфликтную форму, стало неожиданностью для английского футбольного сообщества.