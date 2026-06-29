Габриэл Жезус может покинуть Арсенал и перейти в итальянскую Серию А

·43·Спорт
Габриэл Жезус может покинуть Арсенал и перейти в итальянскую Серию А

Нападающий лондонского клуба Арсенал Габриэл Жезус находится на пороге кардинальных перемен в своей карьере. Бразильский форвард открыто заявил о своем намерении перебраться в чемпионат Италии в летнее трансферное окно. На данный момент туринский Ювентус и Милан проявляют серьезный интерес к трансферу футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью авторитетному итальянскому изданию Ла Gazzetta делло Sport Габриэл Жезус подчеркнул, что с детства следил за матчами Серии А и мечтал играть в этой стране. По его словам, когда он забил два гола в ворота Интера на стадионе Сан-Сиро, он почувствовал, будто его мечта сбылась. В настоящее время будущее футболиста остается под вопросом.

Причины исключения из сборной Бразилии

Нападающий также коснулся причин, по которым он не попал в заявку сборной Бразилии на Чемпионат мира. Он признался, что полностью поддерживает решение главного тренера Карло Анчелотти и считает, что не заслужил места в турнире. Это неожиданное признание вызвало большой резонанс в футбольном мире.

«Если вы спросите меня, заслуживал ли я быть в списке, я отвечу нет. В январе, когда я забивал голы, мы разговаривали с Анчелотти, но в конце сезона я остался без игровой практики в составе Арсенала. Я понимал, что из-за потери физической формы и игрового ритма не смогу помочь сборной», — добавил футболист.

Отношения с Арсеналом и Микелем Артетой

Как сообщает Goal.com, роль 29-летнего нападающего в лондонском клубе при Микеле Артете значительно снизилась. Именно потеря места в основном составе негативно сказалась на его позициях на международной арене. Теперь Габриэл Жезус не скрывает, что готов принять новые вызовы.

Скауты Ювентуса и Милана в данный момент изучают финансовую целесообразность трансфера бразильского футболиста. Итальянские клубы стремятся усилить линию атаки опытным и техничным форвардом. Арсенал же не против отпустить игрока, если поступит достойное предложение.

Если этот трансфер состоится, для Габриэла Жезуса это станет новой главой в карьере. Нападающий, выигравший множество трофеев в составе Манчестер Сити, теперь попытается адаптироваться к итальянскому футболу. Пока футболист продолжает тренировки с Арсеналом, но ожидается, что летнее трансферное окно решит его судьбу.

АрсеналГабриэл ЖезусЮвентусМиланТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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