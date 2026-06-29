Матч Бразилии и Японии: объявлены стартовые составы

До начала одного из самых захватывающих и ожидаемых матчей плей-офф ЧМ-2026 осталось совсем мало времени. По ташкентскому времени в 22:00 начнется матч 1/16 финала между сборными Бразилии и Японии, к которому тренеры официально объявили стартовые составы.

Со списком футболистов, выходящих на поле с первых минут, можно ознакомиться в следующей таблице:

ЧМ-2026. 1/16 финала: Стартовые составы

Бразилия:&нбсп;Алисон, Данилу, Маркиньос, Габриэл Магальяэш, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимараэш, Пакета, Винисиус, Райан, Кунья.

Япония:&нбсп;Судзуки, Томиясу, Хироки Ито, Танигучи, Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Маэда, Уэда.

Первые наблюдения по составам: Как и обещал перед игрой главный тренер Карло Анчелотти, восстанавливающийся после травмы Неймар не включен в стартовый состав. Он начнет матч на скамейке запасных и может выйти на поле во втором тайме при необходимости. Атакующая линия «пентакампеонов» доверена Винисиусу, Кунье и молодому таланту Райану. Центром поля руководит Каземиро. Сборная Японии, полагаясь в защите на звезду Премьер-лиги Томиясу, а в полузащите и атаке на таких игроков, как Доан, Камада и Уэда, готова продемонстрировать дисциплинированный и скоростной футбол.

Победитель этой пары получит путевку в следующий раунд. Смогут ли «самураи», опирающиеся на дисциплину и скорость, преодолеть мощный барьер Бразилии, или «самба» подтвердит свой статус фаворита? Скоро мы станем свидетелями этого на зеленом газоне.