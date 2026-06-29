Что сказал Мареска после назначения в «Манчестер Сити» вместо Гвардиолы

·40·Спорт
Что сказал Мареска после назначения в «Манчестер Сити» вместо Гвардиолы

В английском футболе официально подтверждена неожиданная и сенсационная рокировка тренеров. Бывший главный тренер лондонского «Челси», итальянский специалист Энцо Мареска назначен наставником «Манчестер Сити».

Он сменил Жозепа Гвардиолу, который руководил клубом многие годы и создал целую эпоху. Мареска заключил с «горожанами» трехлетний контракт .

Первые мысли Марески: «Это идеальная среда для тренера»

Итальянский специалист после назначения на новый пост поделился своими эмоциями с пресс-службой клуба:

«Манчестер Сити» — клуб, который я очень хорошо знаю. Возможность руководить этой командой для меня — огромный шанс и своего рода новый этап. Все рабочие процессы в клубе основаны на стремлении к инновациям, четком планировании и верности цели. Для тренера это самая комфортная среда. Здесь есть необходимая стабильность, чтобы я мог эффективно выполнять свою работу».

Мареска также особо отметил, что с нетерпением ждет начала тренировок с футболистами «Манчестер Сити».

Сложная задача перед новым тренером

Энцо Мареска принимает команду в непростой период. Дело в том, что прошлый сезон в чемпионате страны прошел для «горожан» не идеально, и они уступили главный трофей Лондону:

Место

Название клуба

Занятая позиция

Отрыв от чемпиона

1

«Арсенал»

1-е место (Чемпион)

2

«Манчестер Сити»

2-е место

отставание в 7 очков

В эпоху после Гвардиолы основной задачей Марески станет возвращение «Манчестер Сити» на трон Премьер-лиги Англии и восстановление статуса чемпиона. Болельщики с большим интересом ждут новых шагов итальянского тактика в «Сити».

Манчестер СитиЭнцо МарескаХосеп ГвардиолаЧелсиАрсенал
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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