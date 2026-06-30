Майкл Олисе потребовал встречи с руководством «Баварии» на фоне интереса «Реал Мадрида»

Ожидается новый поворот в карьере нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе. После ярких выступлений на чемпионате мира в Северной Америке 24-летний футболист запросил срочную встречу с руководством клуба, чтобы принять окончательное решение относительно своего будущего. Эта ситуация возникла на фоне серьезного интереса со стороны европейских грандов, в частности, «Реал Мадрида». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, Олисе и его представители хотят понять, какое место футболист будет занимать в долгосрочном проекте на «Альянц Арене». Вингер, перешедший в 2024 году из английского «Кристал Пэлас», за два сезона в Германии сумел зарекомендовать себя как один из самых талантливых игроков мира. Сейчас, когда его трансферная стоимость и репутация резко выросли, считается, что пришло время пересмотреть условия действующего контракта или оценить возможности трансфера.

Триумф на чемпионате мира и трансферный рынок

Майкл Олисе стал настоящим открытием мундиаля в составе сборной Франции. Он принял участие во всех матчах группового этапа, отметившись двумя голами в игре с Сенегалом и двумя голевыми передачами в матче с Ираком. Его креативность на поле и способность решать исход игры привлекли внимание не только болельщиков, но и скаутов. В то время как сборная Франции готовится к четвертьфинальному матчу против Швеции, окружение футболиста планирует сесть за стол переговоров с руководством клуба сразу после завершения турнира.

Сезон 2025-26 в составе «Баварии» стал для Олисе феноменальным. Он провел 52 матча во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 31 голевую передачу. Такая статистика не только сделала его одним из лучших игроков Бундеслиги, но и превратила в главную цель для «Реал Мадрида», «Пари Сен-Жермен» и гигантов английской Премьер-лиги. Особенно идеальным кандидатом Олисе выглядит для «Реал Мадрида», который завершил прошлый сезон без трофеев и обновляет состав под руководством Жозе Моуринью.

Беспокойство в Мюнхене и планы на будущее

Хотя руководство «Баварии» пытается сохранять спокойствие, опираясь на контракт футболиста до 2029 года, внутри клуба присутствует определенное беспокойство. Соглашение, подписанное два года назад, уже не полностью соответствует нынешнему звездному статусу игрока. Руководители клуба ожидали, что Олисе открыто заявит о своей преданности, однако футболист пока предпочитает хранить молчание. Это молчание лишь усиливает предположения о его желании перебраться на стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На данный момент Майкл Олисе успел добиться с «Баварией» следующих достижений:

Двукратный чемпион Бундеслиги;

Обладатель Кубка Германии (ДФБ-Покал);

Обладатель Суперкубка Германии;

Титулы лучшего молодого футболиста сезона (2024–25) и игрока сезона (2025–26) в Бундеслиге.

По данным издания АС, хотя «Реал Мадрид» в официальном заявлении сообщил, что пока не направлял предложение по футболисту, Жозе Моуринью лично выступает сторонником этого трансфера. Ожидается, что «Бавария», чтобы не потерять своего лидера, предложит ему обновленные и улучшенные финансовые условия. Окончательное решение будет принято на личной встрече после чемпионата мира.