Нико Пас остается в «Комо»: «Реал Мадрид» сохранил контроль над молодым талантом

·3·Спорт
Нико Пас остается в «Комо»: «Реал Мадрид» сохранил контроль над молодым талантом

Итальянский клуб «Комо» и мадридский «Реал Мадрид» достигли официального соглашения относительно будущего талантливого аргентинского полузащитника Нико Паса. Согласно новому договору между сторонами, 21-летний футболист продолжит свою карьеру в Серии А. Это решение было принято с учетом темпов роста игрока и его важной роли в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Нико Пас в прошлом сезоне смог проявить себя на стадионе «Джузеппе Синигалья» и стал настоящим лидером команды под руководством Чезаре Фабрегаса. По информации Goal.com, новое соглашение предусматривает пребывание футболиста в составе «Комо» до конца сезона 2026-2027. Это обеспечит молодому таланту стабильную игровую практику.

Стратегический план «Реал Мадрида»

Хотя футболист остался в Италии, «Реал Мадрид» не утратил полного контроля над ним. В официальном заявлении испанского гранда подчеркивается, что в соглашении имеется специальный пункт, согласно которому «сливочные» имеют право обратного выкупа Нико Паса в сезоне 2027-2028.

Данный пункт свидетельствует о том, что руководство мадридского клуба рассматривает аргентинского футболиста как важную часть основной команды в будущем. Условия контракта были сформированы непосредственно исходя из пожеланий самого игрока, так как на данном этапе Пас стремится больше выходить на поле и набираться опыта.

Яркие результаты в чемпионате Италии

После переезда на Апеннины Нико Пас начал демонстрировать результаты даже выше ожидаемых. Он перестал быть просто перспективным выпускником академии и превратился в одного из самых опасных атакующих полузащитников Серии А. Его стиль игры и умение видеть поле стали ключевым фактором в организации атак «Комо».

Согласно статистическим данным, Пас в составе «Комо» в рамках Серии А и Кубка Италии принял участие в 75 матчах, забив 19 голов и отдав 17 результативных передач. Такие показатели доказывают, что он является как эффективным бомбардиром, так и отличным плеймейкером.

Под руководством Чезаре Фабрегаса Пас значительно вырос тактически. Доверие тренера и специфический оборонительный стиль итальянского футбола вывели физическую и ментальную подготовку молодого игрока на новый уровень. Теперь он стремится закрепить за собой место не только в клубе, но и в национальной сборной Аргентины.

В заключение можно сказать, что данное соглашение оказалось выгодным для всех сторон. «Комо» сохранил свою главную звезду, а «Реал Мадрид» продолжает следить за развитием талантливого футболиста и сохраняет возможность вернуть его в нужное время.

Реал МадридКомоНико ПасТрансферСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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