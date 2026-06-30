Куман о критике в Нидерландах: «Мне все равно»

·27·Спорт
Куман о критике в Нидерландах: «Мне все равно»

После того как сборная Нидерландов покинула турнир ЧМ-2026 гораздо раньше, чем ожидалось, главный тренер Рональд Куман резко отреагировал на волну серьезной критики в свой адрес.

Представители «оранжевых» драматично уступили Марокко уже на стадии 1/16 финала и были вынуждены попрощаться с чемпионатом мира.

Результат последнего матча Нидерландов на ЧМ-2026:

Стадия турнира

Противник

Основное и дополнительное время

Серия пенальти

Итоговый результат

ЧМ-2026. 1/16 финала

Нидерланды — Марокко

1:1

3:4

Марокко проходит в следующий раунд

«Мы сыграли впятером в защите, как и просили болельщики...»

Говоря о тактических решениях и давлении общественности, Куман открыто подчеркнул, что мнение СМИ и экспертов для него не стоит на первом месте:

«Вся Голландия твердила, что нам нужно играть с пятью защитниками. Мы вышли именно с пятью защитниками, но нас все равно раскритиковали. Повторю еще раз: мне плевать на критику.

Конечно, мы могли сыграть лучше. В некоторых ситуациях команда слишком глубоко ушла в оборону. В защите мы действовали неплохо, но нам не хватило агрессии при прессинге соперника. В таких матчах нельзя допускать столько возможностей у своих ворот. Но игра уже закончена, и обсуждать это сейчас нет смысла», — заявил Куман.

Основные причины неудачи

Хотя тренер отверг мнение общественности, он признал проблемы в игре. По его мнению, поражение сборной Нидерландов было вызвано следующими факторами:

  • Излишне оборонительная игра: Команда в течение матча слишком сильно прижималась к своим воротам, отдав инициативу Марокко.

  • Пассивный прессинг: Несмотря на то, что линия обороны работала неплохо, игрокам соперника оставили слишком много свободного пространства для перемещений с мячом.

  • Серия пенальти: После ничьей 1:1 в основное и дополнительное время, голландцы не выдержали «игры нервов» в серии пенальти (3:4).

Для Рональда Кумана это поражение и последующая пресс-конференция стали одним из самых тяжелых моментов в карьере. Болельщики же остаются при мнении, что состав и тактика команды должны были быть более атакующими.

Рональд КуманНидерландыМарокко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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