Куман о критике в Нидерландах: «Мне все равно»

После того как сборная Нидерландов покинула турнир ЧМ-2026 гораздо раньше, чем ожидалось, главный тренер Рональд Куман резко отреагировал на волну серьезной критики в свой адрес.

Представители «оранжевых» драматично уступили Марокко уже на стадии 1/16 финала и были вынуждены попрощаться с чемпионатом мира.

Результат последнего матча Нидерландов на ЧМ-2026:

Стадия турнира Противник Основное и дополнительное время Серия пенальти Итоговый результат ЧМ-2026. 1/16 финала Нидерланды — Марокко 1:1 3:4 Марокко проходит в следующий раунд

«Мы сыграли впятером в защите, как и просили болельщики...»

Говоря о тактических решениях и давлении общественности, Куман открыто подчеркнул, что мнение СМИ и экспертов для него не стоит на первом месте:

«Вся Голландия твердила, что нам нужно играть с пятью защитниками. Мы вышли именно с пятью защитниками, но нас все равно раскритиковали. Повторю еще раз: мне плевать на критику. Конечно, мы могли сыграть лучше. В некоторых ситуациях команда слишком глубоко ушла в оборону. В защите мы действовали неплохо, но нам не хватило агрессии при прессинге соперника. В таких матчах нельзя допускать столько возможностей у своих ворот. Но игра уже закончена, и обсуждать это сейчас нет смысла», — заявил Куман.

Основные причины неудачи

Хотя тренер отверг мнение общественности, он признал проблемы в игре. По его мнению, поражение сборной Нидерландов было вызвано следующими факторами:

Излишне оборонительная игра: Команда в течение матча слишком сильно прижималась к своим воротам, отдав инициативу Марокко.

Пассивный прессинг: Несмотря на то, что линия обороны работала неплохо, игрокам соперника оставили слишком много свободного пространства для перемещений с мячом.

Серия пенальти: После ничьей 1:1 в основное и дополнительное время, голландцы не выдержали «игры нервов» в серии пенальти (3:4).

Для Рональда Кумана это поражение и последующая пресс-конференция стали одним из самых тяжелых моментов в карьере. Болельщики же остаются при мнении, что состав и тактика команды должны были быть более атакующими.