Нойер назвал главную проблему Германии после сенсационного поражения
Сборная Германии вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти в 1/16 финала. После матча 40-летний голкипер Мануэль Нойер открыто рассказал о главном недостатке команды.
По его мнению, Германии не хватило не только удачи, но и достаточного количества опасных моментов в атаке.
«Мы все очень расстроены»
Нойер не скрывал, что после игры в команде царит тяжелое настроение.
«Мы все очень расстроены. Сегодня нам не хватило ни сил, ни удачи, чтобы одержать победу», — сказал он.
Германия считалась фаворитом в матче против Парагвая, так как завершила групповой этап на первом месте.
В чем заключалась основная проблема?
Мануэль Нойер подчеркнул, что Германия не смогла создать достаточное количество угроз у ворот соперника.
«Главная проблема в том, что мы создали слишком мало голевых моментов», — отметил вратарь.
Несмотря на большее владение мячом, команда не смогла конвертировать это преимущество в голы.
«Мы должны были победить такого соперника»
Нойер дал понять, что недоволен общей игрой Германии даже больше, чем итоговым результатом.
«Меня больше беспокоит сама игра. Мы определенно должны были победить такого соперника», — добавил он.
Эти слова указывают на то, что команда не смогла полностью реализовать свой потенциал.
Пенальти дорого обошлись Германии
После того как основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, победитель определился в серии пенальти.
Парагвай точнее реализовал свои удары и одержал победу со счетом 4:3.
Статистика
Результат
Матч
Германия — Парагвай
Основной счет
1:1
Серия пенальти
3:4
Итог
Германия покинула турнир
Еще один тяжелый чемпионат мира для Германии
После чемпионства в 2014 году Германия уже третий чемпионат мира подряд не может достичь ожидаемого результата.
На этот раз, несмотря на выход из группы с первого места, команда остановилась на первой стадии плей-офф.
Как вы считаете, главная проблема Германии — в неэффективности атаки или в психологическом давлении? Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.
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