Нойер назвал главную проблему Германии после сенсационного поражения

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти в 1/16 финала. После матча 40-летний голкипер Мануэль Нойер открыто рассказал о главном недостатке команды.

По его мнению, Германии не хватило не только удачи, но и достаточного количества опасных моментов в атаке.

«Мы все очень расстроены»

Нойер не скрывал, что после игры в команде царит тяжелое настроение.

«Мы все очень расстроены. Сегодня нам не хватило ни сил, ни удачи, чтобы одержать победу», — сказал он.

Германия считалась фаворитом в матче против Парагвая, так как завершила групповой этап на первом месте.

В чем заключалась основная проблема?

Мануэль Нойер подчеркнул, что Германия не смогла создать достаточное количество угроз у ворот соперника.

«Главная проблема в том, что мы создали слишком мало голевых моментов», — отметил вратарь.

Несмотря на большее владение мячом, команда не смогла конвертировать это преимущество в голы.

«Мы должны были победить такого соперника»

Нойер дал понять, что недоволен общей игрой Германии даже больше, чем итоговым результатом.

«Меня больше беспокоит сама игра. Мы определенно должны были победить такого соперника», — добавил он.

Эти слова указывают на то, что команда не смогла полностью реализовать свой потенциал.

Пенальти дорого обошлись Германии

После того как основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, победитель определился в серии пенальти.

Парагвай точнее реализовал свои удары и одержал победу со счетом 4:3.

Статистика Результат Матч Германия — Парагвай Основной счет 1:1 Серия пенальти 3:4 Итог Германия покинула турнир

Еще один тяжелый чемпионат мира для Германии

После чемпионства в 2014 году Германия уже третий чемпионат мира подряд не может достичь ожидаемого результата.

На этот раз, несмотря на выход из группы с первого места, команда остановилась на первой стадии плей-офф.

Как вы считаете, главная проблема Германии — в неэффективности атаки или в психологическом давлении? Пишите свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.