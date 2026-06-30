Главный тренер сборной Марокко раскрыл секрет победы

Сборная Марокко вышла в следующий раунд 1/16 финала ЧМ-2026, обыграв Нидерланды в серии пенальти.

После матча главный тренер команды Мухаммад Вахби рассказал, в чем заключается главная сила Марокко. По его мнению, после чемпионата мира 2022 года психология команды и болельщиков полностью изменилась.

«Мы верим в свои силы»

Мухаммад Вахби подчеркнул, что марокканские футболисты больше не боятся сильных соперников.

«После чемпионата мира 2022 года наш менталитет изменился. И игроки, и болельщики верят в свои возможности», — сказал он.

По словам тренера, именно эта уверенность дает команде дополнительную силу в решающих матчах.

Требования также выросли

Поскольку Марокко в последние годы демонстрирует высокие результаты на крупных турнирах, ожидания от команды также возросли.

«Все знают, что наша команда способна доходить до поздних стадий», — отметил Вахби.

Это накладывает на футболистов большую ответственность. Теперь в каждом матче от Марокко ждут победы и игры на высоком уровне.

Нидерланды уступили в серии пенальти

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.

В серии пенальти марокканские футболисты действовали хладнокровнее и одержали победу со счетом 3:2.

Показатель Результат Основное и дополнительное время 1:1 Серия пенальти 3:2 Победитель Марокко Следующий соперник Канада

Против Канады будет непросто

В 1/8 финала сборная Марокко выйдет на поле против национальной команды Канады.

Мухаммад Вахби серьезно оценил этого соперника и отметил, что поединок не будет легким.

«Это никогда не будет легкой игрой. Мы встретимся с серьезным противником», — сказал он.

Сможет ли Марокко снова пройти далеко?

Победа над Нидерландами еще раз продемонстрировала психологическую устойчивость Марокко и опыт в больших матчах.

Теперь главный вопрос — сможет ли команда повторить свой исторический путь 2022 года?

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