Главный тренер сборной Марокко раскрыл секрет победы
Сборная Марокко вышла в следующий раунд 1/16 финала ЧМ-2026, обыграв Нидерланды в серии пенальти.
После матча главный тренер команды Мухаммад Вахби рассказал, в чем заключается главная сила Марокко. По его мнению, после чемпионата мира 2022 года психология команды и болельщиков полностью изменилась.
«Мы верим в свои силы»
Мухаммад Вахби подчеркнул, что марокканские футболисты больше не боятся сильных соперников.
«После чемпионата мира 2022 года наш менталитет изменился. И игроки, и болельщики верят в свои возможности», — сказал он.
По словам тренера, именно эта уверенность дает команде дополнительную силу в решающих матчах.
Требования также выросли
Поскольку Марокко в последние годы демонстрирует высокие результаты на крупных турнирах, ожидания от команды также возросли.
«Все знают, что наша команда способна доходить до поздних стадий», — отметил Вахби.
Это накладывает на футболистов большую ответственность. Теперь в каждом матче от Марокко ждут победы и игры на высоком уровне.
Нидерланды уступили в серии пенальти
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.
В серии пенальти марокканские футболисты действовали хладнокровнее и одержали победу со счетом 3:2.
Показатель
Результат
Основное и дополнительное время
1:1
Серия пенальти
3:2
Победитель
Марокко
Следующий соперник
Против Канады будет непросто
В 1/8 финала сборная Марокко выйдет на поле против национальной команды Канады.
Мухаммад Вахби серьезно оценил этого соперника и отметил, что поединок не будет легким.
«Это никогда не будет легкой игрой. Мы встретимся с серьезным противником», — сказал он.
Сможет ли Марокко снова пройти далеко?
Победа над Нидерландами еще раз продемонстрировала психологическую устойчивость Марокко и опыт в больших матчах.
Теперь главный вопрос — сможет ли команда повторить свой исторический путь 2022 года?
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