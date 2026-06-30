Отказ от традиционного стиля игры дорого обошелся Куману

·12·Спорт
Отказ от традиционного стиля игры дорого обошелся Куману

После поражения сборной Нидерландов от Марокко в серии пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026 тактика Рональда Кумана подверглась резкой критике.

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри заявил, что был удивлен выходом Нидерландов на поле с пятью защитниками. По его мнению, это решение показало, что команда испугалась Марокко.

Куман выбрал пять защитников

Рональд Куман в решающем матче применил тактическую схему, отличную от привычной.

Нидерланды вышли на поле с пятью защитниками, сосредоточив основное внимание на стабильности обороны.

Однако это решение не принесло ожидаемого результата. После того как основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, Марокко одержало победу в серии пенальти со счетом 3:2.

«Вы показали, что боитесь Марокко»

Тьерри Анри открыто раскритиковал тактический выбор Кумана.

«На самом деле, этим решением вы показали, что испугались Марокко», — сказал он.

По мнению бывшего футболиста, оценка такого рискованного решения дается только исходя из результата.

«Если побеждаете — вы правы. Если проигрываете — вы неправы».

Что удивило Анри?

Анри отметил, что ему было трудно понять отказ Нидерландов от их традиционного стиля игры.

Нидерланды обычно известны как команда, опирающаяся на:

  • контроль мяча;

  • атакующие действия;

  • высокий прессинг;

  • использование широких флангов.

Поэтому схема с пятью защитниками стала для Анри неожиданностью.

«Честно говоря, я был очень удивлен этой схемой, потому что Нидерланды обычно не играют в таком стиле», — сказал он в эфире Фокс.

Одержало ли Марокко верх и в тактической борьбе?

Несмотря на то, что Нидерланды вышли вперед по счету, на 90+1-й минуте Марокко восстановило равновесие.

В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти африканские футболисты действовали хладнокровнее.

Показатель

Результат

Основное и дополнительное время

1:1

Серия пенальти

2:3

Победитель

Марокко

Команда, покинувшая турнир

Нидерланды

Решение Кумана будет долго обсуждаться

Анри признал, что у Кумана есть свое тактическое видение. Однако из-за отрицательного результата схема с пятью защитниками теперь обсуждается как одна из главных причин поражения Нидерландов.

В плей-офф одно решение тренера может определить судьбу всей команды. Выбор Кумана в этот раз себя не оправдал.

Как вы считаете, основной причиной поражения Нидерландов стала тактика Кумана или то, что футболисты не смогли реализовать свои возможности? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

{{ТЭКсТ_37}}

Рональд КуманНидерландыМароккоТьерри АнриФранция
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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