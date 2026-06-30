Отказ от традиционного стиля игры дорого обошелся Куману
После поражения сборной Нидерландов от Марокко в серии пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026 тактика Рональда Кумана подверглась резкой критике.
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри заявил, что был удивлен выходом Нидерландов на поле с пятью защитниками. По его мнению, это решение показало, что команда испугалась Марокко.
Куман выбрал пять защитников
Рональд Куман в решающем матче применил тактическую схему, отличную от привычной.
Нидерланды вышли на поле с пятью защитниками, сосредоточив основное внимание на стабильности обороны.
Однако это решение не принесло ожидаемого результата. После того как основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, Марокко одержало победу в серии пенальти со счетом 3:2.
«Вы показали, что боитесь Марокко»
Тьерри Анри открыто раскритиковал тактический выбор Кумана.
«На самом деле, этим решением вы показали, что испугались Марокко», — сказал он.
По мнению бывшего футболиста, оценка такого рискованного решения дается только исходя из результата.
«Если побеждаете — вы правы. Если проигрываете — вы неправы».
Что удивило Анри?
Анри отметил, что ему было трудно понять отказ Нидерландов от их традиционного стиля игры.
Нидерланды обычно известны как команда, опирающаяся на:
контроль мяча;
атакующие действия;
высокий прессинг;
использование широких флангов.
Поэтому схема с пятью защитниками стала для Анри неожиданностью.
«Честно говоря, я был очень удивлен этой схемой, потому что Нидерланды обычно не играют в таком стиле», — сказал он в эфире Фокс.
Одержало ли Марокко верх и в тактической борьбе?
Несмотря на то, что Нидерланды вышли вперед по счету, на 90+1-й минуте Марокко восстановило равновесие.
В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти африканские футболисты действовали хладнокровнее.
Показатель
Результат
Основное и дополнительное время
1:1
Серия пенальти
2:3
Победитель
Марокко
Команда, покинувшая турнир
Нидерланды
Решение Кумана будет долго обсуждаться
Анри признал, что у Кумана есть свое тактическое видение. Однако из-за отрицательного результата схема с пятью защитниками теперь обсуждается как одна из главных причин поражения Нидерландов.
В плей-офф одно решение тренера может определить судьбу всей команды. Выбор Кумана в этот раз себя не оправдал.
Как вы считаете, основной причиной поражения Нидерландов стала тактика Кумана или то, что футболисты не смогли реализовать свои возможности? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.
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