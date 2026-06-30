Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни призвал капитана сборной Англии Гарри Кейна продолжить карьеру не в Испании, а на родине. По мнению Руни, опытный нападающий должен отклонить предложение «Барселоны», перебраться на «Олд Траффорд» и помочь клубу вернуть былое величие. Об этом сообщает Goal.com .

В последнее время в прессе участились сообщения о том, что Гарри Кейн может покинуть «Баварию» и присоединиться к гиганту Ла Лиги — «Барселоне». Однако Руни подчеркивает, что возвращение Кейна в английскую Премьер-лигу важнее не только с точки зрения клуба, но и с позиции личных рекордов.

Рекорд Алана Ширера и новый вызов

Согласно сообщению Goal.com, Руни остановился на ситуации с Кейном в своем подкасте на BBC. По его словам, Гарри Кейн все еще имеет возможность обновить рекорд лучшего бомбардира Премьер-лиги, который принадлежит Алану Ширеру. На данный момент на счету Кейна 213 голов, и до рекорда ему осталось забить всего 47 мячей.

«Если Гарри Кейн не хочет оставаться в «Баварии», я бы очень хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед». Гарри, если ты меня слышишь: у тебя есть шанс побить рекорд Алана Ширера... Помоги вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину!» — обратился Руни к своему бывшему соотечественнику по сборной.

«Барселона» или «Манчестер»: трудный выбор

По мнению Руни, Кейн может перейти в «Барселону» и стать чемпионом Испании, но это не будет для него столь ценным, как победа в чемпионате Англии. «Он побеждал в Бундеслиге, допустим, перейдет в «Барселону» и выиграет Ла Лигу... но в глубине души он хочет победить в Премьер-лиге. Представьте, он приходит в «Манчестер Юнайтед» и снова ведет команду к чемпионству», — добавил он.

Для справки: 32-летний Гарри Кейн демонстрирует невероятные результаты в мюнхенской «Баварии». В сезоне 2025-26 он сумел 61 раз поразить ворота соперников. Хотя немецкий клуб старается сохранить свою звезду, ожидается, что в летнее трансферное окно вокруг него развернется серьезная борьба.

Действующий контракт между Кейном и «Баварией» подписан до июня 2027 года. Это дает немецкому клубу преимущество в переговорах по трансферу. Тем не менее, интерес таких клубов, как «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», порождает новые вопросы о будущем футболиста. Для болельщиков футбол в Узбекистане возможный трансфер также будет интересен, так как возвращение звезды уровня Кейна в Англию еще больше повысит престиж чемпионата.