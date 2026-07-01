Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии: Нагельсманн может уйти

·0·Спорт
Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии: Нагельсманн может уйти

Бывший главный тренер клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп может продолжить свою карьеру в национальной сборной Германии. После неудачного участия Германии в Чемпионате мира 2026 года и раннего вылета из турнира, футбольное сообщество страны видит в кандидатуре Клоппа основного претендента на замену действующему тренеру Юлиану Нагельсманну. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

По сообщению издания Telegraph, 59-летний специалист готов дать положительный ответ на предложение возглавить «Бундестим». Сборная Германии неожиданно уступила Парагваю, впервые в своей истории проиграв в серии пенальти на чемпионатах мира. После этого позорного выступления в стране разгорелись дискуссии о полной смене руководства сборной.

Кризис и новые надежды

Немецкий футбол в последнее десятилетие переживает глубокий кризис. После победы на Чемпионате мира 2014 года команда не смогла одержать ни одной победы на стадии плей-офф в трех крупных турнирах подряд. Несмотря на то, что контракт с Юлианом Нагельсманном рассчитан до 2028 года, игра и результаты команды ставят будущее специалиста под вопрос.

Для Юргена Клоппа руководство национальной сборной является одной из последних больших целей в карьере. По имеющимся данным, он мечтает о победе именно на Чемпионате мира 2030 года. Кроме того, проведение чемпионата Европы 2028 года в Великобритании и Ирландии может заинтересовать Клоппа, так как он эффективно работал в Англии почти десять лет.

Текущее положение и условия Клоппа

В настоящее время Юрген Клопп занимает пост главы глобального футбольного отдела в системе Red Bull. Он не скрывал, что немного устал от тяжелого графика ежедневной тренерской работы, однако формат работы со сборной может ему подойти. Как пишет Goal.com, велика вероятность, что Клопп потребует гибких условий для работы в национальной команде.

Клопп, который сейчас работает экспертом на телеканале MagentaTV, осторожно отвечает на вопросы о своем будущем. Сохраняя уважение к действующему тренеру, он подчеркнул, что на данный момент сосредоточен на своей работе в системе Red Bull.

«Я об этом еще не думал. Я понимаю, почему мое имя упоминается при обсуждении вопроса о тренере сборной, но сейчас не время об этом говорить. У меня есть работа, которая мне нравится, а все эти предположения пока остаются лишь слухами», — добавил специалист.

Тем не менее, Немецкий футбольный союз (DFB) стремится положить конец кризису в национальном футболе, пригласив Клоппа в команду. Если Нагельсманн будет отправлен в отставку, Клопп останется единственным и главным кандидатом.

Юрген КлоппГерманияФутболТрансферЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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