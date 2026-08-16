Что пришло на смену Алпина? Боуэнсиепен продолжает модифицировать BMW

После изменения основного направления известного в автомобильном мире бренда Алпина его создатели не остановились. Во время испытаний на автодроме Зальцбургринг Андреас Боуэнсиепен показал, что работа над новыми проектами идет полным ходом. Как сообщает иксбт.ком, компания сохраняет богатый опыт и традиции при создании новых автомобилей. Об этом Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Выяснилось, что, прибыв на пустую площадку Зальцбургринга с небольшим опозданием, Андреас Боуэнсиепен поразил всех своим настроем и энергией. Он энергично управлял новым автомобилем Боуэнсиепен Загато и с удовольствием сообщил, что на прямом участке трассы достиг скорости 265 километров в час.

Новый автомобиль наравне с гоночными машинами

Этот показатель удивил даже специалистов компании. По динамическим характеристикам и разгону новая модель продемонстрировала почти такую же скорость, как гоночные автомобили Б6 GT3 на сликах, которые когда-то испытывались на мероприятиях Алпина. Это показывает, что инженеры добиваются значительных успехов не только в дизайне, но и в области высоких скоростей и управляемости.

Семья Боуэнсиепен занимает особое место в истории автомобилестроения. Основанная Буркард Боуэнсиепен компания на протяжении многих лет совершенствовала автомобили BMW, придавая им совершенно новый характер. Сегодня эта традиция продолжается на новом этапе — с учетом современных технологий и высоких требований.

Для автолюбителей такие новости имеют большое значение. Эксклюзивные модели на базе BMW всегда отличались качеством, мощностью и уникальностью. Новые автомобильные проекты наглядно подтверждают, что эти традиции не исчезнут, а будут развиваться благодаря новым дизайнерским и инженерным решениям.