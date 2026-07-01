Судейский скандал в матче Англии и ДР Конго: Гарри Кейн требовал пенальти

Матч сборной Англии против ДР Конго запомнится крупным судейским скандалом. Спорный эпизод, произошедший незадолго до конца первого тайма, вызвал бурные дискуссии не только среди футболистов на поле, но и среди футбольного сообщества и известных экспертов. Капитан команды Гарри Кейн упал внутри штрафной площади соперника, однако арбитр расценил это как симуляцию. Об этом сообщает Goal.com .

События развивались неудачно для Англии. После того как Йоан Висса попал в штангу, англичане перешли в контратаку. Гарри Кейн упал на газон после столкновения с вратарем соперника Лионелем Мпаси. Игроки и болельщики сборной Англии немедленно потребовали назначения пенальти, но главный судья не остановил игру. Система VAR изучила эпизод, однако оставила решение арбитра в силе, и 11-метровый удар назначен не был.

Мнение экспертов: пенальти или симуляция?

Данная ситуация вызвала разногласия даже среди легенд английского футбола. Алан Ширер в эфире BBC One подверг резкой критике решение судьи, подчеркнув, что это был явный пенальти. «Нет никаких сомнений в том, что столкновение было. Для меня это пенальти. Кейн мог попытаться извлечь выгоду из ситуации, но вратарь задел его руками. Если голкипер выходит так агрессивно, у нападающего есть все основания упасть», — заявил Ширер.

Бывший вратарь Пол Робинсон поддержал это мнение. По его словам, судьи допустили серьезную ошибку, и здесь речь идет не о патриотизме, а о четком нарушении правил. Однако легенда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни занял совершенно иную позицию.

По мнению Руни, Гарри Кейн в этой ситуации повел себя несколько неестественно. «Я всегда на стороне нападающих, но в этом эпизоде показалось, что Кейн сам бросился на вратаря. Он споткнулся и искал контакт. Я считаю, что это не было пенальти», — отметил Руни.

Этот инцидент стал тяжелым психологическим ударом для сборной Англии, так как команда ушла на перерыв, проигрывая со счетом 0:1. После матча в социальных сетях продолжились споры о решении судьи и эффективности системы VAR. На данный момент УЕФА или соответствующие организации не сделали официальных заявлений по поводу судейства.