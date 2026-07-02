Бельгийское чудо: Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку стали героями матча против Сенегала

Матч между сборными Бельгии и Сенегала в рамках 1/16 финала чемпионата мира стал одним из самых незабываемых камбэков в истории футбола. «Красные дьяволы», проигрывавшие в два мяча до 85-й минуты, проявили характер в концовке, одержали победу со счетом 3:2 и обеспечили себе выход в четвертьфинал. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Первый тайм полностью прошел под диктовку Сенегала. Сначала удар Исмаилы Сарра пришелся в штангу, но вскоре Хабиб Диарра умело воспользовался моментом и открыл счет. Сборная Бельгии в первом тайме почти не создавала опасных моментов у ворот соперника, за исключением дальнего удара Максима Де Кюппера. По данным Goal.com, игра бельгийцев долгое время выглядела абсолютно бесплодной.

Неожиданные замены Кевина Де Брюйне и Жереми Доку

В начале второго тайма главный тренер Бельгии Руди Гарсия выпустил на поле Ромелу Лукаку , однако эта замена поначалу не принесла плодов. Напротив, Исмаила Сарр дважды поразил ворота Тибо Куртуа, доведя счет до 2:0. Когда ситуация стала критической, тренер принял неожиданное решение: лидеры команды Кевин Де Брюйне и Жереми Доку были сняты с игры. Это решение многих удивило, но в итоге помогло встряхнуть командный дух.

За четыре минуты до конца основного времени Ромелу Лукаку реализовал передачу Томаса Менье, сократив отставание. Всего через три минуты Юри Тилеманс после паса Леандро Троссара восстановил равновесие. События, произошедшие за столь короткий промежуток времени, морально сломили сборную Сенегала.

Решающий пенальти в дополнительное время

После того как основное время завершилось вничью, команды в дополнительном периоде действовали осторожно. Однако на последних секундах экстра-таймов с помощью системы VAR была зафиксирована грубость в отношении Юри Тилеманса, и судья назначил пенальти в ворота Сенегала. Юри Тилеманс уверенно реализовал удар с точки, обеспечив сенсационную победу Бельгии.

Эта победа стала для Бельгии не только путевкой в следующий раунд, но и доказательством силы командного духа. «Красные дьяволы», вернувшиеся с края пропасти, продолжат свой путь в плей-офф. Сенегал же, несмотря на доминирование на протяжении большей части матча, стал жертвой потери концентрации в последние минуты.