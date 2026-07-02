«Манчестер Сити» объявил план подготовки к новому сезону

·67·Спорт
«Манчестер Сити» объявил план подготовки к новому сезону

Клуб «Манчестер Сити» официально подтвердил сроки возвращения футболистов, принимавших участие в Чемпионате мира 2026 года, и программу предсезонной подготовки. 46-летний новый главный тренер Энцо Мареска готовится впервые провести тренировки на поле после великой десятилетней эпохи Жозепа Гвардиолы.

Тренерский штаб, учитывая уровень усталости игроков из-за чемпионата мира, который сейчас проходит в Северной Америке, разрабатывает систему их постепенного возвращения к тренировкам.

Программа предсезонной подготовки «Манчестер Сити»:

По сообщению журналиста BBC Sport Шамуна Хафиза, члены команды приступят к тренировкам с 20 июля. Футболистам, которые дольше всех оставались на Чемпионате мира, будет предоставлен дополнительный отпуск.

Дата

Событие / Соперник

Место / Дополнительное примечание

20 июля

Начало предсезонных тренировок

База клуба (для вернувшихся из сборных)

1 августа

«Интер» (чемпион Италии)

Гонконг / Южная Корея (азиатское турне)

Начало августа

«Звезды К-Лиги» и «Атлетико Мадрид»

Товарищеские матчи в рамках азиатского турне

16 августа

«Арсенал» (Суперкубок Англии)

Южный Уэльс (первый официальный матч сезона)

Большая возможность для Абдукодира Хусанова

Молодой защитник, покинувший турнир вместе со сборной Узбекистана уже на групповом этапе, Абдукодир Хусанов как ожидается, вернется в распоряжение клуба значительно раньше остальных участников чемпионата мира.

Ведущие футболисты, которые дошли до четвертьфинала и последующих стадий ЧМ, скорее всего, пропустят азиатское турне. Это предоставит Хусанову отличный шанс принять полноценное участие в предсезонных сборах, проявить свои лучшие качества перед новым главным тренером Энцо Мареской и побороться за место в основном составе.

Травма Родри — первое серьезное испытание для Марески

Перед началом нового сезона перед спортивным директором клуба Уго Вианой и тренерским штабом возникла сложная проблема с физической подготовкой.

Обладатель «Золотого мяча» выбыл из строя: Звезда полузащиты команды Родри перенесет срочную операцию из-за травмы, полученной после Чемпионата мира. Это означает, что «Манчестер Сити» будет вынужден начать новый соревновательный сезон без своего лидера.

Для Энцо Марески первоочередной задачей в период летней подготовки станет внедрение своей футбольной философии в команду и поиск тактического решения, способного заменить Родри. Матч за Суперкубок Англии против «Арсенала» 16 августа станет первым серьезным экзаменом для нового тренера.

Манчестер СитиЭнцо МарескаХосеп ГвардиолаАрсеналАтлетико Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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