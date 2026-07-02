Ламин Ямаль назвал трех футболистов, которые впечатлили его на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль раскрыл имена футболистов, чья игра произвела на него наибольшее впечатление на ЧМ-2026.

Юная звезда наряду с Винисиусом Жуниором и Лионелем Месси особо отметил игру представителя сборной Марокко Исмаила Сайбари.

Ямалю нравится игра Винисиуса

Ламин Ямаль высоко оценил действия нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора на мундиале.

«Мне очень нравится игра Винисиуса Жуниора на этом чемпионате мира. Он великолепно проводит турнир», — сказал испанский футболист.

Скорость, техника и активность Винисиуса в атаке произвели на Ямаля большое впечатление.

Месси также попал в список

Вингер сборной Испании упомянул и легенду мирового футбола Лионеля Месси.

«Конечно, и Лионель Месси тоже», — добавил Ямаль.

Таким образом, аргентинская звезда также вошел в число лучших футболистов ЧМ-2026 по мнению Ламина Ямаля.

Сайбари впечатлил не только голами

Ямаль высоко оценил общую игру футболиста сборной Марокко Исмаила Сайбари.

«Исмаил Сайбари производит очень хорошее впечатление не только своими голами, но и игрой в целом», — отметил он.

Об этом сообщило издание КОПЭ.

Сам Ямаль забил исторический гол

Сборная Испании заняла первое место в группе «Х» на групповом этапе ЧМ-2026, обеспечив себе выход в плей-офф.

Ламин Ямаль забил гол в матче против Саудовской Аравии. Этот мяч стал его первым голом в истории чемпионатов мира.

Как вы считаете, кто из футболистов показывает самую сильную игру на ЧМ-2026 на данный момент?