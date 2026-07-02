Ламин Ямаль назвал трех футболистов, которые впечатлили его на ЧМ-2026

·60·Спорт
Ламин Ямаль назвал трех футболистов, которые впечатлили его на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль раскрыл имена футболистов, чья игра произвела на него наибольшее впечатление на ЧМ-2026.

Юная звезда наряду с Винисиусом Жуниором и Лионелем Месси особо отметил игру представителя сборной Марокко Исмаила Сайбари.

Ямалю нравится игра Винисиуса

Ламин Ямаль высоко оценил действия нападающего сборной Бразилии Винисиуса Жуниора на мундиале.

«Мне очень нравится игра Винисиуса Жуниора на этом чемпионате мира. Он великолепно проводит турнир», — сказал испанский футболист.

Скорость, техника и активность Винисиуса в атаке произвели на Ямаля большое впечатление.

Месси также попал в список

Вингер сборной Испании упомянул и легенду мирового футбола Лионеля Месси.

«Конечно, и Лионель Месси тоже», — добавил Ямаль.

Таким образом, аргентинская звезда также вошел в число лучших футболистов ЧМ-2026 по мнению Ламина Ямаля.

Сайбари впечатлил не только голами

Ямаль высоко оценил общую игру футболиста сборной Марокко Исмаила Сайбари.

«Исмаил Сайбари производит очень хорошее впечатление не только своими голами, но и игрой в целом», — отметил он.

Об этом сообщило издание КОПЭ.

Сам Ямаль забил исторический гол

Сборная Испании заняла первое место в группе «Х» на групповом этапе ЧМ-2026, обеспечив себе выход в плей-офф.

Ламин Ямаль забил гол в матче против Саудовской Аравии. Этот мяч стал его первым голом в истории чемпионатов мира.

Как вы считаете, кто из футболистов показывает самую сильную игру на ЧМ-2026 на данный момент?

Ламин ЯмалЛионель МессиИсмаил СабириCOPEВинисиус Жуниор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?Сегодня, 13:35ЧМ-2026: кто выйдет на поле в сегодняшних трех матчахЧМ-2026: кто выйдет на поле в сегодняшних трех матчахСегодня, 13:07Какова ситуация в гонке бомбардиров ЧМ-2026?Какова ситуация в гонке бомбардиров ЧМ-2026?Сегодня, 12:56«Манчестер Сити» объявил план подготовки к новому сезону«Манчестер Сити» объявил план подготовки к новому сезонуСегодня, 12:41Гарри Кейн спас Англию от поражения: проблемы Томаса Тухеля в дебютеГарри Кейн спас Англию от поражения: проблемы Томаса Тухеля в дебютеСегодня, 12:38Лионель Месси и Фоларин Балогун: сборная США недовольна решением судейЛионель Месси и Фоларин Балогун: сборная США недовольна решением судейСегодня, 12:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе