«Атлетико Мадрид» готовит неожиданный трансфер: соглашение с Мортеном Юльмандом

·4·Спорт
«Атлетико Мадрид» готовит неожиданный трансфер: соглашение с Мортеном Юльмандом

Мадридский «Атлетико» сделал важный шаг по усилению своей полузащиты в летнее трансферное окно. «Матрасники» достигли полного соглашения по условиям личного контракта с капитаном португальского «Спортинга» Мортеном Юльмандом. Ожидается, что датский футболист станет опорой команды Диего Симеоне в новом сезоне. Об этом сообщает Goal.com.

Как стало известно, изначально «Атлетико» проявлял интерес к звезде «Вулверхэмптона» Жоао Гомешу. Однако из-за разногласий с известным агентом Жорже Мендешем мадридский клуб решил отказаться от этого трансфера. По информации Goal.com, отношения между клубом и агентом резко ухудшились во время переговоров по трансферу Бернардо Силвы.

Конфликт с Жорже Мендешем и новый выбор

Издание Marca, опираясь на данные трансферного эксперта Маттео Моретто, пишет, что Мендеш остановил почти завершившиеся переговоры Бернардо Силвы с «Атлетико» и предложил футболиста «Реал Мадриду». Эта ситуация вызвала гнев руководства «Атлетико», и они решили ограничить сотрудничество с клиентами Мендеша. В результате внимание переключилось на Мортена Юльманда, проявившего себя в чемпионате Португалии.

В настоящее время между клубами идут финальные переговоры по сумме трансфера. «Спортинг» запрашивает за своего капитана около 35–40 миллионов евро. 27-летний футболист уже успел попрощаться с партнерами по команде и тренерским штабом в Лиссабоне и решил продолжить карьеру в столице Испании.

Серьезный интерес к Мортену Юльманду проявлял и итальянский «Милан». В частности, бывший тренер «Спортинга» Рубен Аморим хотел видеть его в своей команде. Однако, поскольку «Атлетико» продвинулся в переговорах значительно дальше, вероятность перехода датского полузащитника в команду Ла Лиги оценивается как высокая.

В то же время «Атлетико» намерен укрепить и линию защиты. Клуб рассматривает кандидатуру защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Однако из-за очень высоких финансовых требований английского клуба этот трансфер может оказаться довольно сложным для мадридцев.

Атлетико МадридСпортингМортен ЮльмандТрансферыЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (смотрите голы)ЧМ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (смотрите голы)Сегодня, 13:44Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?Сегодня, 13:35ЧМ-2026: кто выйдет на поле в сегодняшних трех матчахЧМ-2026: кто выйдет на поле в сегодняшних трех матчахСегодня, 13:07Какова ситуация в гонке бомбардиров ЧМ-2026?Какова ситуация в гонке бомбардиров ЧМ-2026?Сегодня, 12:56Ламин Ямаль назвал трех футболистов, которые впечатлили его на ЧМ-2026Ламин Ямаль назвал трех футболистов, которые впечатлили его на ЧМ-2026Сегодня, 12:48«Манчестер Сити» объявил план подготовки к новому сезону«Манчестер Сити» объявил план подготовки к новому сезонуСегодня, 12:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе