«Атлетико Мадрид» готовит неожиданный трансфер: соглашение с Мортеном Юльмандом

Мадридский «Атлетико» сделал важный шаг по усилению своей полузащиты в летнее трансферное окно. «Матрасники» достигли полного соглашения по условиям личного контракта с капитаном португальского «Спортинга» Мортеном Юльмандом. Ожидается, что датский футболист станет опорой команды Диего Симеоне в новом сезоне. Об этом сообщает Goal.com.

Как стало известно, изначально «Атлетико» проявлял интерес к звезде «Вулверхэмптона» Жоао Гомешу. Однако из-за разногласий с известным агентом Жорже Мендешем мадридский клуб решил отказаться от этого трансфера. По информации Goal.com, отношения между клубом и агентом резко ухудшились во время переговоров по трансферу Бернардо Силвы.

Конфликт с Жорже Мендешем и новый выбор

Издание Marca, опираясь на данные трансферного эксперта Маттео Моретто, пишет, что Мендеш остановил почти завершившиеся переговоры Бернардо Силвы с «Атлетико» и предложил футболиста «Реал Мадриду». Эта ситуация вызвала гнев руководства «Атлетико», и они решили ограничить сотрудничество с клиентами Мендеша. В результате внимание переключилось на Мортена Юльманда, проявившего себя в чемпионате Португалии.

В настоящее время между клубами идут финальные переговоры по сумме трансфера. «Спортинг» запрашивает за своего капитана около 35–40 миллионов евро. 27-летний футболист уже успел попрощаться с партнерами по команде и тренерским штабом в Лиссабоне и решил продолжить карьеру в столице Испании.

Серьезный интерес к Мортену Юльманду проявлял и итальянский «Милан». В частности, бывший тренер «Спортинга» Рубен Аморим хотел видеть его в своей команде. Однако, поскольку «Атлетико» продвинулся в переговорах значительно дальше, вероятность перехода датского полузащитника в команду Ла Лиги оценивается как высокая.

В то же время «Атлетико» намерен укрепить и линию защиты. Клуб рассматривает кандидатуру защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Однако из-за очень высоких финансовых требований английского клуба этот трансфер может оказаться довольно сложным для мадридцев.