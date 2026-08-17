Искусственный интеллект уволил сотрудника: первый случай под управлением Claude

·8·Технологии
Искусственный интеллект уволил сотрудника: первый случай под управлением Claude

В Сан-Франциско зафиксирован уникальный случай, имеющий важное значение для истории развития технологий искусственного интеллекта. Компания Андон Лабс поручила искусственному интеллекту Claude управлять розничным магазином. Наряду с ИИ в этом заведении продолжали работать и сотрудники-люди. Специалисты оценивают этот случай как наглядный пример начала нового этапа в развитии современных технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в прошлом месяце Claude впервые самостоятельно принял решение уволить одного из сотрудников. Причиной стали его регулярные опоздания. Выяснилось, что работник не приходил вовремя на смену, начинавшуюся в 17:00, в 17 из 23 рабочих дней.

Первый подход искусственного интеллекта

Любопытно, что современная технологическая система не сразу заметила проблему. Оказалось, что специальные правила и инструкции для сотрудников, созданные искусственным интеллектом, были удалены из его ограниченной рабочей памяти. В результате Claude некоторое время вел себя как чрезвычайно терпимый руководитель и даже сообщал сотрудникам, что им не стоит беспокоиться из-за опозданий.

Тем не менее ситуация в конечном итоге кардинально изменилась, и искусственный интеллект дал серьезную оценку нарушению. Это показало, что автоматизированные системы приближаются к уровню, на котором они могут не только давать советы, но и самостоятельно принимать решения в кадровой политике.

Мнение руководства и перспективы на будущее

По мнению руководителя Андон Лабс Лукаса Петерсона, произошедший случай весьма показателен и важен. Он отмечает, что будь на этой должности живой руководитель, тот уволил бы нарушившего правила сотрудника гораздо раньше. Поэтому решение, принятое Claude, не считают неэтичным или несправедливым.

Этот кейс выделяется в истории искусственного интеллекта тем, что большая языковая модель (LLM) впервые напрямую выступила в роли руководителя и самостоятельно приняла решение об увольнении человека. Это наглядно показывает, каким может стать процесс автоматизации управления на рынке труда в будущем.

Искусственный ИнтеллектClaudeТехнологииУвольнениеAndon Labs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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